騎士加油被撞飛插車拖行10m！　妻跟在後目睹「5秒死亡」後仰癱軟

▲騎士加油被撞飛，趴在車前拖行10m亡！（圖／東森新聞）



記者許力方／綜合報導

南投草屯發生一起驚悚死亡車禍，76歲呂姓老翁21日騎車到住家附近的加油站，加完油正要轉彎，羅姓駕駛載著7個月孕婦直接撞上，老翁連人帶車當場噴飛，趴在車上拖行，安全帽還鑲嵌進擋風玻璃中，送醫不治；當時呂妻就騎車跟在後面，目睹一場車禍在5秒內帶走丈夫生命，差點嚇得昏倒。

事發於21日中午11時許，監視器畫面顯示，呂翁騎車到新豐里中正路（台3線）的加油站，加完油要離開，直接從道路缺口要橫越馬路到對向車道，未料才騎到一半，一輛紫紅色轎車閃避不及，直接高速撞上，強大撞擊力讓他當場噴飛，趴落引擎蓋上再拖行10公尺，衝到路邊才停下。

▲羅男載孕妻撞死騎士，呂妻全程目睹崩潰癱軟。



目擊者指出，當時看到老翁才剛加完油出來「就被撞下去了！」附近民眾嚇得上前幫忙，站在分隔島上揮手求援，但呂翁已經當場斷氣，腳卡在車底一動也不動，緊急送醫仍宣告不治。

當時呂翁與妻子兩人分騎兩輛機車出門，老婦人就騎車跟在他身後，全程目睹車禍5秒瞬間，嚇得上前幫忙，一看到傷勢整個人後仰、猛拍胸口，難過地癱軟在救護員身上，無法接受這個噩耗。

碧興消防隊指出，獲報趕到場時，發現呂翁趴在引擎蓋上，左手臂也夾在在引擎蓋疑似骨折，小腿疑似也開放性骨折，當場失去呼吸心跳。轎車擋風玻璃破了一個大洞，安全帽就卡在裡面，車頭保桿噴落，現場殘骸四散，地上還留有血跡。

當時羅姓駕駛載著懷孕7、8個月的妻子，直行在中正路上撞車，眼見老翁飛落趴在引擎蓋上，孕婦也受到驚嚇。經警方酒測，羅姓駕駛酒測值為零，依過失致死罪將他移送，全案將報請檢方相驗，進一步釐清肇事原因。

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