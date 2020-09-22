內湖安養所2死！3老人活在面積狹小空間　黃珊珊到場一看超難過

▲台北市內湖康寧路一段安養所大火，負責人丁女抱著嬰孩出面。（圖／記者黃彥傑攝）



記者董美琪／綜合報導

台北市內湖區康寧路一處私人安養所22日傳出火警，造成2死1命危，台北市副市長黃珊珊到場了解表示，該所是未立案機構，看到3名老人活在面積狹小空間裡，環境惡劣，天理難容。

康寧路一處這間養護所下午2時38分發生重大火警，火勢在下午3時7分撲滅。事發當時，養護所大門深鎖，消防隊到場只見門裡不斷竄出濃煙，最後破壞鐵門，並趕緊部署水線搶救，進入搜救發現現場有4張床，上面躺了3名男性患者，2名送三軍總醫院，搶救不治。

另1名送到聯合醫院忠孝院區，但因忠孝院區沒有燒燙傷中心，再將該名燒燙傷男性轉送三軍總醫院，情況不樂觀。

▲台北市內湖區一安養中心失火，現場3人無生命跡象。（圖／記者黃彥傑攝）。



▲黃珊珊受訪。（圖／記者黃彥傑攝）



根據內湖警方調查，該無照養護所負責人丁姓女子（58歲）承租該址舊公寓一樓、地下室經營老人養護約一年多，一樓設有4個床位、地下室設有1床，3名傷亡老人家被救出時都躺在一樓病床上。

火警發生當下，丁女正在一旁簡餐店，自知經營的養護所未經正式立案，為非法機構，為躲避刑責第一時間還準備從鄰近巷弄落跑，當場被警方攔截逮個正著，並帶回偵訊。

黃珊珊表示，該民宅是收容3名臥床老人家，但竟然沒人留守現場，且是未立案機構，不但違法完全沒有資料且環境惡劣，3名老人生活在面積狹小的地方，「天理難容」。

黃珊珊走訪附近住戶了解，鄰居說從來沒看過這家鐵門開過，以前這家曾賣過滷味，業主本來要到其他地方開養護所，後來停業搬來這裡；黃珊珊表示，一般機構都有嚴格公安標準，希望民眾不要把自己家人，放在這種違法機構。

根據警方調查，現場民眾及公所人員都表示，出事的養護所並未領有合法執照，且當地里長曾多次撥打1999市民專線向市府檢舉，並曾派衛生局人員前往稽查，但丁女不是閉門不見，甚至有關門放狗，讓稽查人員覺得該養護所相當危險。

更誇張的是，火警發生後消防局火調人員與警方進入火場，發現一樓陳設相當髒亂，空間宛如資源回收場擺滿雜物，除了上述傷亡者外，火災現場還發現一具燒焦的狗屍體；詳細起火原因有待北市消防局火調科人員深入調查。

▲副市長黃珊珊獲悉後到場勘查。（圖／記者黃彥傑攝）



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