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內湖公車撞死人！司機4小時未休息　勞動局開鍘「最重罰100萬」

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記者柯沛辰／綜合報導

台北市內湖區21日晚間發生公車衝上人行道事故，釀成1死1傷。台北市勞檢處22日到三重客運勞檢，發現肇事的許姓司機連續工作4小時，未有足夠時間休息，涉違反勞基法，可開罰2萬到100萬元罰鍰。

三重客運一輛藍26公車21日晚間行經內湖路一段，不料突然衝上人行道，撞毀24輛機車，導致1人身亡、1名警員受傷。

▲公車失控撞入銀行　內湖路公車撞銀行1傷者無呼吸心跳 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲藍26公車失控衝上人行道，釀成1死1傷 。（圖／記者黃彥傑攝）

許姓司機供稱，他半途睡著開上人行道，但警方深入追查後，發現他曾有毒品前科，3天前才在家吸食安非他命。至於案發前有無吸毒，警方還要深入釐清。

台北市公運處表示，初步檢視排班紀錄未違規定，方向盤時間也未超時，因此研判駕駛沒有超時駕駛。

▲▼內湖公車撞24機車奪命　肇事駕駛走出派出所。（圖／記者游宗樺攝）

▲許姓司機步出派出所，全程面色凝重、不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

不過，北市勞檢處22日到三重客運南港站進行勞動檢查，發現許姓司機確實有延長工時情事，未有足夠休息時間，已涉違反勞基法第35條規定，依法可裁罰2萬到100萬元。

勞動局強調，依照勞基法35條規定，工作4小時應有30分鐘休息時間，即便是公車司機也不例外。這已是業者今年第二次違反，最快兩周後開罰。

至於外界質疑每日工作16小時以上、連續工作11天等，經查許姓司機一天工作未超過12小時，每月延長時數也未超過46小時，並無外界所指之情事。

▲許姓司機撞死人，三重客運22日出面說明。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三重客運22日出面說明，坦承不知道許姓司機有前科。（圖／記者陳以昇翻攝）

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