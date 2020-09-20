北車大廳「圍一圈喝酒野餐」太歡樂！畫面曝光網怒炸：來圍爐算了

記者黃可昀／綜合報導

北車大廳日前再度爆出爭議，不少人擔心開放大眾席地而坐會形成人潮聚集，進而影響到防疫成效，而且民眾通常都會邊聊天邊吃東西，幾乎都沒配戴口罩。有人今（20日）再度PO出北車大廳現況，比起上周人潮更加密集，甚至很多外籍人士拿著啤酒、烤鴨等料理開心野餐，讓網友都生氣地說，「越來越扯！」

▲北車大廳20日景象。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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一名網友稍早在臉書「爆廢公社二館」貼出北車大廳照片，有外籍人士扛著一箱啤酒，並用盤子裝滿香噴噴飯菜，直接擺在地上圍一圈聚餐，還有人捧著葡萄開心自拍，場面相當歡樂，行李箱與啤酒紙箱也散落在旁，讓人快要分不清這裡是車站還是公園。

▲多數人沒戴口罩。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



從另一個角度來看，不只這群野餐的外籍人士，旁邊也有大量人潮席地而坐在聊天，完全沒有維持安全社交距離，而且幾乎都沒配戴口罩，在這防疫期間大家擠在一起，看了實在心驚驚，網友們最擔心的就是成為防疫破口。

底下留言指出，「不是歧視而是現在還在防疫期間呀⋯這樣會不會太誇張，還啤酒一箱」、「國家門面耶，真是難看到極點」、「看了真的會很抓狂....怎麼可以難看成這樣啊」、「給方便當隨便的典範」、「以後過年直接在這圍爐算了」、「問交通部長林佳龍吧，他可是支持台北火車站現在這樣的搞法。」

交通部長林佳龍16日被問到北車大廳議題時，他表示「會要求同仁加強宣導，強調一定要維持社交距離」，他個人是支持開放北車大廳，只要民眾可以落實防疫工作，交通部並不會禁止大家在此休息、聊天。