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金山財神爺揪百組家庭　齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱

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▲金山財神爺揪百組家庭 共同齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供）

▲金山財神爺揪百組家庭，齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山財神爺公益協會19日於金山青年活動中心辦理淨灘趣x野餐曬x悅讀熱「我們在愛裡」攝影比賽，活動報名踴躍，現場齊聚近100組家庭超過300人參加，活動開始即在金山青年活動中心外沙灘進行淨灘活動，親子齊心協力撿拾海灘的垃圾雜物、由父母以身教帶領孩子保護自然。

緊接著草地野餐強調輕食概念，參加親子自己動手準備輕食，而「我們在愛裡攝影比賽」也以此為出發點，藉由全家一起淨灘、野餐的過程，培養家庭天倫之樂。

▲金山財神爺揪百組家庭 共同齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供）

▲金山財神爺揪百組家庭，草地野餐強調輕食概念，參加親子自己動手準備輕食。

國中學生彭心妤興奮說到，今天活動真的好充實喔！在家裡就和爸媽準備野餐的食材、到現場的草地上一起野餐、一起閱讀，過程中我還努力的一直拍照，今天這麼美好的畫面記錄下來。

金山財神爺公益協會理事長蔡蒼明表示，2008年成立迄今的金山財神廟慈善會致力於弱勢照顧、地方關懷、教育扶助。為擴大公益服務與導引人心向善，另於107年12月成立金山財神爺公益協會，以強化扶助弱勢家庭就業。

▲金山財神爺揪百組家庭 共同齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供）

▲金山財神廟「我們在愛裡」攝影比賽。

金山財神爺公益協會榮譽理事長暨金山財神廟慈善會理事長黎清美表示，本活動遵循鑽金宮五行財神旨意推廣親子活動，從「愛」出發，規劃親子一起「淨灘」、「閱讀」與「野餐」等活動，透過孩子視角，紀錄親子一起愛護自然與戶外野餐的美好的畫面，以促發天倫之愛。

主辦學校之一的金山高中校長賴來展說，鼓勵父母親和小孩一起動手準備野餐，一起閱讀一本好書，為親情加溫，同時留下美好的親子互動攝影作品，透過記錄這一刻幸福的瞬間，陪伴孩子一起讀書讀人讀自然！

現代生活裡忙碌的步調與緊湊的節奏，汲汲營營的生活模式，令人忘卻與大自然的貼近，使得親子間關係疏遠，這次的親子淨灘、野餐、閱讀活動，搭配親子體驗及自製美食，在樂活氛圍下，享受自在愜意的午後親子時光。

► 美麗最大的祕密

▲金山財神爺揪百組家庭 共同齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供）

▲金山財神爺揪百組家庭 共同齊聚淨灘趣、野餐曬、悅讀熱。（圖／新北市金山財神爺公益協會提供）

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