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北車大廳「辦桌開趴」被罵爆　林佳龍出聲：需要大家對環境友善

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記者賴文萱／台北報導

今（20）日有網友拍下北車大廳誇張群聚現況，群眾不只席地而坐，甚至還自備直逼辦桌的澎派菜色，甚至一旁還疑似有整箱啤酒，讓該網友好奇發問「北車大廳現在可以野餐？」，該照片一出引爆其他網友怒火。交通部長林佳龍臉書也被灌爆要求他出面處理，對此，他在晚間發文表示，打造友善環境，也需要大家對環境友善。

▲▼外籍人士在防疫期間把台鐵大廳當公園野餐。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲外籍人士在防疫期間把台鐵大廳當公園野餐。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林佳龍說，車站見證相聚別離，是個充滿動人故事的場域。在疫情解封之後，台鐵開放大廳，落實公共空間、公共使用、公民參與，但目前世界疫情仍然十分嚴峻，不管是誰使用公共空間，仍應以防疫為重，落實防疫新生活。

很多網友關心，今日中午有群眾在台北車站聚集飲食，未保持社交距離，造成國人憂心可能成為防疫破口。林佳龍表示，經台鐵會同語言志工柔性勸導無效，已請鐵路警察勸離。他同時也曝光台鐵台北站處理時序，早上開始針對大廳聚眾進行戴口罩勸導；14:50 接獲回報勸導戴口罩效果有限，另有群聚飲食情形，台鐵會同路警勸離；16:00勸離完畢，無聚集飲食情形。

林佳龍也提醒，台鐵未來要持續會同鐵路警察，針對未符防疫新生活措施規定的情形，加強勸導及勸離等強制作為，不能讓台北車站中央大廳成為防疫破口。

▲▼外籍人士在防疫期間把台鐵大廳當公園野餐。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲外籍人士在防疫期間把台鐵大廳當公園野餐。（圖／李姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今有網友拍下疑似移工在北車大廳誇張辦桌開趴的照片，引來眾多網友開罵，「吃東西真的有點離譜耶！還一箱啤酒」、「林佳龍德政」、「可以禁一禁嗎？接下來該不會連團康活動都可以了」、「哪天開放烤肉煮火鍋都不意外」、「大廳就是大廳，有看過哪個國家首都車站被這樣亂搞嗎」、「重點是還有啤酒，有酒精太扯」、「龍龍德政，聰明的野餐人」、「越來越過分了」。

▲▼台鐵北車大廳又出現誇張群聚狀況。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵北車大廳群聚狀況嚴重，台鐵派員柔性勸離。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵北車大廳又出現誇張群聚狀況。（圖／台鐵提供）

針對中午在大廳群聚飲食的行為，台鐵表示，下午台北站已協同鐵路警察針對聚集飲食的行為採取加強勸導及勸離，至16時已無聚眾飲食的情況，另台北站值班站長也協同外語志工，一整天隨時至台北站大廳進行防疫新生活柔性勸導，落實防疫新生活運動規定。

台鐵強調，為維持北車大廳防疫措施，持續在人潮聚集的假日期間，針對未能維持室內社交距離且未戴口罩之情形，會同路警及外語志工進行柔性勸導及管制措施。

▲▼北車大廳不只人潮群聚席地而坐，更有移工群聚野餐辦桌。（圖／台鐵提供）

▲針對未遵守防疫新生活的群聚狀況，台鐵會同鐵路警察舉牌柔性勸離。（圖／台鐵提供）

後續會持續會同路警針對未符防疫新生活措施規定之情形，加強勸導及勸離等管制作為，絕不使台北站中央大廳成為防疫破口。

▲▼台鐵北車大廳現況。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵北車大廳傍晚群聚人潮已散去。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵北車大廳現況。（圖／台鐵提供）

台鐵台北車站大廳是否開放民眾席地而坐曾引起巨大爭議，不過，在交通部長林佳龍表態力挺下重新恢復開放，然而近來又有民眾拍照PO上網表示，北車大廳人群爆量，且幾乎都沒戴口罩，恐成防疫破口，再度引起正反論戰。

林佳龍日前受訪時才回應，會來了解狀況，也要求同仁要加強宣導，強調一定要維持社交距離，若不能維持就要戴口罩。他說，秉持指揮中心規範，戴不戴口罩是以社交距離作為判斷、要求，呼籲每個人都要落實防疫新生活，內化個人衛生習慣管理。

至於公共空間要不要強制戴口罩，林佳龍說，必須看實際上的情況，當人際接觸比較緊密的時候，就要維持社交距離。

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