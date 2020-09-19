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「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚

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▲「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚。（圖／Big City提供）
▲Big City至今日起連續2日舉辦野餐音樂節，吸引大批民眾參加。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

連續五年的「Big City野餐音樂節」今年又來了，Big City邀請多家新竹在地最受歡迎的青創甜點店，搭配舞台上創作歌手輪番演出，還有捐發票送甜點活動，結合音樂、美食、青創、公益歡迎全家大小一同來巨城享受愜意午後時光。

Big City於9/19(六)、9/20(日)連續兩天舉辦野餐音樂節，1F噴水池廣場鋪設擬真柔軟草地花台及橡木桶，夜間還有木藤架上點綴暖黃燈光，搭配舞台延伸至美食攤位皆以白、綠色系，呈現戶外休閒的舒適感，現場由汪定中、黃韋綸、楊景涵、安妮塔克、吳沁東、魏嘉瑩等人氣歌手不斷電的接力演唱，一路從下午4點開始至晚上8點。

▲「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚。（圖／Big City提供）

▲▼邊聽音樂邊吃美食，現場買氣強強滾。

▲「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚。（圖／Big City提供）

高人氣「小鵲Sing豆餅」、下午茶名店「i'mmat cafe小墊子」、手作麻糬大福「Yamada麻糬製造所」、網美必朝聖的「Hidden Off」以及「玉蘭豆沙鮮乳」等12個在地話題特色名店熱鬧登場，至「好心肝基金會」攤位捐贈當月發票30張，還能獲得美味甜點乙份，聽好歌、享美食還能做公益，一舉數得。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，「巨城打造新竹人購物消費及休閒娛樂等吃喝玩樂一日生活圈，並善盡企業社會責任結合設備完善的空間與公益資源，建構獨有的『Big Fresh Mart』展售活動平台」。多年來巨城邀請美食新創店家、文創品牌共同舉辦巨城野餐音樂節獲得廣大迴響，匯集全台各縣市農會及青農帶來特色農產展，讓民眾享用跨縣市新鮮直送的優質產品，同時加大公益磁鐵效應協助社福機構推出公益商品展售會，善盡企業社會責任。

▲「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚。（圖／Big City提供）

▲▼民眾大排長龍，就是為了在地超夯美食。

▲「Big City野餐音樂節」登場　音樂、美食連嗨2晚。（圖／Big City提供）

此外，巨城也為來自世界各地的街頭表演家、藝術工作者提供逐夢舞台，整合資源並發揮通路優勢舉辦多場國際音樂交流表演、節慶大型活動及全國賽事，9月5日及6日甫結束的第三屆Big City街藝嘉年華，祭出超過30萬元的高額總獎金，吸引全台近300組街頭藝人分為音樂組及雜技組，經過2個月的海選、複賽、決賽，冠軍獨得10萬元獎金、亞軍3萬元、季軍2萬元以及人氣王1萬元，誕生出多位未來的台灣之光。

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