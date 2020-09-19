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東森幣大放送、好康滿手拿　東森嘉年華好玩狂吸人氣

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▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲「東森嘉年華」吸引民眾拍照打卡拿好康。（圖／記者張一中攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

今（9/19）在美堤河濱公園熱鬧登場的「東森好朋友Chill生活節」，多組藝人在台上輪番開唱，最後還有動力火車將壓軸上場，吸引人潮持續湧入，現場各式攤位也把握機會搶人氣拚商機，東森聯合旗下自營商品、自然美、東森購物網、草莓網、全球新連鎖打造「東森嘉年華」，不但有東森幣大放送，搬來多項遊樂設施讓大人小孩一起玩耍。

今年東森特別打造了「東森嘉年華」，現場搬來德式彈跳、彈珠台、投籃機等有趣又刺激的遊樂設施，以及小朋友最愛的動物叢林造型氣墊，尤其每項遊樂設施只要用30～200枚不等東森幣就能盡情玩樂一整天，吸引大人小孩目光，排隊體驗準備好好大玩一番，小朋友更是玩到不想離開，儼然成了生活節的大型托育專區。

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▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲有趣的遊樂設施，讓小朋友玩到不想離開。

為了吸引人氣，在生活節現場立即加入東森購物新會員、加入實習店主、下載東森購物APP、東森購物FB按讚，最高送出總計1,000枚東森幣，玩闖關奪幣完成任務最高再拿700枚東森幣，除了可在東森攤位上玩遊戲、抽扭蛋使用，到東森購物網站上購物還可消費折抵，好康多多，讓民眾紛紛拿出手機狂領幣。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲東森幣大放送，民眾玩闖關狂領幣。

▲▼2020好朋友生活節，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物董事長王令麟到生活節現場與民眾歡樂互動。

東森旗下品牌各展創意，各攤位人潮不間斷，就連東森購物董事長王令麟也來參與，感受活動歡樂氛圍，並與大家互動。而觀察現場狀況，東森購物自營商品設計了套圈圈小遊戲，套中哪個產品，就可以直接帶回家，只送不賣，讓民眾玩上癮，玩到洗衣精、洗髮精都被送光光；東森自然美除提供免費檢測，透過攝影機幫忙測試防曬乳性質，現場還有自然美防曬乳、面膜等免費送，由於活動當天天氣大好，讓物理性防曬乳成為最搶手的人氣產品。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲可愛的得意狗讓大家搶著拍照。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲東森購物網攤位大方送好康。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲東森自然美除提供免費防曬乳檢測，還有玩扭蛋抽好禮。

東森購物網、草莓網兩大購物網站攤位同樣是大人氣，大方送出得意狗可愛球、Demon面膜、飲料杯帶等，好康滿手拿；首次加入的東森全球新連鎖事業，整合集團資源、大數據中心、全方位媒體、東森嚴選等，為有心創業的人打造國際化創業平台，夥伴們展現滿滿的熱情，幫助每一位事業夥伴實現人生夢想。現場歡笑聲不斷，每年不缺席的東森，也在今年陪伴大家一起度過美好的周末時光。

▲▼東森好朋友Chill生活節-東森攤位。（圖／記者張一中攝）

▲東森全球新連鎖事業為有心創業的人實現夢想。

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