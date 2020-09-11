遭陸官媒稱「求和」　游淑慧：吞不下去！海峽論壇的意義講不清

▲王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院前院長王金平率團參加海峽論壇，卻遭大陸官媒稱「這個人來求和」。對此，國民黨台北市議員游淑慧氣憤表示，裡外不是人，標籤貼滿身，這口氣吞不下去！

游淑慧表示，大陸央視的這段「酸言酸語」，已經讓這次王院長率領的代表團，還未出發就尷尬莫名。如果我們希望兩岸要溝通對話，但對方認為是去求和示好；我們希望是一中各表，但對方只要一個中國，「這些歧見即便飛過海峽也無法解決。」

游淑慧說，國民黨為兩岸和平、台灣安全，始終一片苦心、委屈求全，到頭來呢？民進黨誣指國民黨賣台，抹黑潑髒，共產黨無視國民黨困境，酸言酸語，裡外不是人，標籤貼滿身！

游淑慧認為，兩岸交流，來日方長，互尊互重，方為正道。「求和」與「求和平」一字之差，若北京帶著輕視與傲慢來對待謀求和平的國民黨；「唉，說真的，這口氣吞不下，海峽論壇的意義也講不清了。」

其他人也看了這些新聞...

►王金平海峽論壇見全國政協主席 替綠營傳話「延續ECFA」

►王金平赴海峽論壇變幫「九二共識」背書 想拖蔡英文下水

►總統府：王金平上個月曾跟蔡英文報告應邀出席海峽論壇



相關新聞...

► 王金平被稱來求和 國民黨：對岸小編中文不佳「無助交流恐壞事」

► 國民黨連夜向國台辦、海峽論壇抗議 反擊陸媒稱王金平「來求和」

► 海峽論壇講稿不提「九二共識」 王金平連掛保證：絕沒幫總統傳話！

►振興一下我們的美麗