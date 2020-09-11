王金平率團出席海峽論壇　國台辦：歡迎出席

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆海峽論壇9月19日在福建省舉辦，國民黨前副主席王金平將率國民黨代表團出席。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（11日）回應，「我們歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇。」

馬曉光表示，「兩岸同胞是一家人，應共同促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。兩岸各界應多做有利於增進瞭解、增信釋疑的事」

關於論壇活動重點內容，馬曉光進一步說，兩岸各界將圍繞，「擴大民間交流、深化融合發展」主題，開展形式多樣的交流活動，以實際行動促進兩岸經濟、文化、基層、青年及疫情防控、公共衛生、影視等領域務實交流合作，深化兩岸融合發展。

▲王金平代表國民黨出席第12屆海峽論壇後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

王金平一行人16日出發前往廈門，21日返台後將防疫隔離14天。王金平接受媒體採訪也表示，海峽論壇是一個民間交流性質，將會遵守一切規範，希望此行能緩和兩岸緊張情勢，回來會和蔡總統報告。先前，陸委會發出新政策，禁止民眾「在台」舉行海峽論壇線上線下活動，並要求政黨人士盡可能不要參與。事後又透過聲明指出，對大陸舉辦「海峽論壇」之政策立場，非針對王前院長。