黃暐瀚獻3計給王金平「不扣分」：辦不到就別去海峽論壇

▲前立法院長王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨11日譴責中國大陸官媒《央視》稱前立法院長王金平將率團赴廈門海峽論壇是「這個人來求和」的說法與事實不符，並抗議「對岸小編中文不佳」。對此，名嘴黃暐瀚反批國民黨的說法「一點用處都沒有」，在野黨該做的是監督跟努力執政，若出席海峽論壇未請對岸放棄對台動武的話，這團還是別去了吧。

黃暐瀚11日下午在臉書表示，人都還沒出發海峽論壇，央視已做節目下標「台海兵兇戰危，這人要來大陸求和」，大大揶揄王金平與國民黨，不僅不尊重王金平，也輕蔑台灣團。然而，眼前兩岸關係緊繃，國民黨卻只擔心ECFA斷線、兩岸戰爭，要去「求和」，一次被對岸、民進黨與台灣鄉民「看不起」，有必要嗎？

「在野黨該做的就兩件事，一是監督，二是努力執政」。黃暐瀚認為，國民黨亂扯議題，偏離焦點，是「監督不力」，此刻去大陸「求和」，那是自我降低「再次執政」的機會。

對於國民黨發新聞稿抗議大陸小編，黃暐瀚直批，「不痛不癢，講白了，一點用處都沒有」。他建議，國民黨要去海峽論壇，且令國人有感，可以有三計，第一，出席海峽論壇，言必稱中華民國，身必戴中華民國徽章；第二，會談過程全部開放、開直播以示國人；第三，見到全國政協主席汪洋，不忘公開強調中華民國的主體性，並請對岸放棄對台動武，不要兵戎相向。

黃暐瀚強調，「辦得到嗎？若辦得到，就勉強可以『不扣分』，否則，這團還是別去了吧」。

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