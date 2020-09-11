台中議員勇揭「台開170億弊案」！市府祭「鐵腕5手段」強力執行

▲▼台中市議員黃健豪、羅廷瑋11日上午召開記者會揭露台中版台開弊案 。（圖／台中市政府提供，下同）

地方中心／台中報導

台中市議員黃健豪、羅廷瑋11日勇揭「台中版台開弊案」，怒指台灣土地開發公司在台中精密園區一期、二期，以及台中工業區護坡地出售等案上，搬走了台中市民的34億，又持續拖延、拒絕台中市辦理結算，如今又打算故技重施，繼續開發金額與規模更大的案子，向市府提出「3點呼籲」，對此，市府也出面說明已對台開公司採取的5項手段。

台中市議員黃健豪、羅廷瑋11日上午10時在台中市議會國民黨團會議室召開記者會，揭露「台中版的台開弊案」，指出台開搬走34億後還想再搬170億。台開在台中精密園區一期、精密園區二期及台中工業區護坡地出售等案上，在未經市府同意的情況下，搬走了台中市民的34億，且持續拖延、拒絕台中市辦理結算。

黃健豪、羅廷瑋指出，台開現在又繼續開發神岡豐洲二期工業園區，金額與規模更加龐大，初步估計達170億元，且種種跡象顯示台開公司故技重施，拒絕市府查帳，無意信託契約條款修正，付不出8月底該給國有土地之保證金3億餘元，恐有掏空及財務問題，向市府提出「3點呼籲」，應依法追回市府應得權益及對台開公司進行民刑事訴訟、依契約終止台開的豐洲二期開發權，避免台中市民為台開公司背債、依照市府官員自行公文決行，導致台開多次搬走鉅款事實，究責市府相關人員責任。

針對台開，台中市經發局局長張峯源則表示，市府對於台開公司，已經採取一切必要的司法民刑事訴訟。包括：

1. 提出刑事告訴

向台中地檢署提出刑事侵占及背信的告訴。

2. 提出民事訴訟

向台中地方法院提出二宗返還結餘款的民事起訴。

3. 終止委託契約，提出仲裁

向台開公司聲明終止委託契約，指派會計師到臺開公司查核，並向中華民國仲裁協會提出仲裁聲請（仲裁協會已經受理，並正審議中）。

4. 聲請法院假扣押

積極聲請台中地方法院民事假扣押裁定，如獲核准，將可對台開財產辦理假扣押查封。

5. 開設信託管理專戶，有效堅督資金進出和運用

豐洲二期工業區委託契約也要求台開公司以開設信託專戶方式，讓市政府可以有效監督出售土地款項的收支與運用。

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