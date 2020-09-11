快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩

▲專案小組查扣該地下工廠生產之偽冒醫療級口罩共40萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

調查局中機站聯合台中市調處等單位成立專案小組，破獲國內首座地下口罩工廠。經初步了解，該工廠涉嫌仿製、銷售國家隊醫療口罩，現場共起出40萬片仿製醫療級口罩，詳細案情調查局將於稍後上午10時召開記者會說明。

台中地檢署指出，日前接獲民眾反映台中地區某藥局疑似販售偽冒國家隊某公司之醫療口罩訊息，經檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站進行蒐證後，發現黃姓負責人先於109年2月、3月間向國家隊公司「台灣優紙」購買少量醫療用口罩及包裝紙盒，自5月起以購買口罩生產機台、材料等方式，私設口罩加工廠，並委託不知情之印刷公司偽製「台灣優紙」口罩包裝紙盒，打著國家隊品質保證名義，製造、販賣偽冒口罩，並於7月起向中部藥局、廠商謊稱其為國家隊公司經銷商，對外販售偽冒口罩牟利，初估獲利逾新台幣500萬元。

▲地下工廠偽製國家隊廠商紙盒，以獲得合格廠商經銷之名義銷售偽冒口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢警接獲情資後於9月8日發動搜索，並約談黃姓負責人、藥局及廠商負責人等共10人到案，同時扣得偽冒醫療級口罩約40萬片、口罩製造機具3台、熔噴不織布、親膚布、潑水層、耳帶、壓條等原料，依查扣原料數量，估計至少可生產250萬片至300萬片不等；另檢警還發現該業者已取得250萬片醫療口罩出售合約，幸在口罩出貨前即遭專案小組查獲，避免劣質口罩流入市面，影響國家防疫安全。

檢方經訊問黃姓負責人後，認為其涉犯《刑法》詐欺取財、《商標法》仿冒商標商品罪、《刑法》偽造私文書、《藥事法》未經許可擅自製造醫療器材等罪，且罪刑重大，足認有逃亡、串證、滅證及反覆實施之餘，昨（10日）已向法院聲押獲准。

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▼檢警查扣3座口罩生產機台，以及大量原料。（圖／記者李忠憲翻攝）