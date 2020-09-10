70刀砍死老婆！台中男不顧2幼子哭喊：爸爸不要…檢求刑20年

▲台中一名人夫懷疑妻子外遇，竟在2幼子面前70刀殺妻。（圖／翻攝當事人臉書）

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台中市沙鹿區4月29日發生一起家庭慘案！一名李姓人夫長期因為懷疑呂姓妻子有外遇，雙方多有爭執，當天他竟在爭吵間，不顧2個孩子在場哭喊「爸爸不要」，狂砍70刀殺死妻子，見警方破窗而入又想畏罪自盡，被依殺人罪起訴，並從重求刑20年。

起訴指出，人妻受不了老公長期懷疑她外遇，又忙於工作忽略家庭生活經營，而有離婚的打算。但李男不願意離婚，多次挽回不成後，疑心加劇，而有了殺妻後頭同歸於盡的念頭。4月29日凌晨1時許，李男上班到一半請假回家，夫妻倆再度為了外遇、提離婚一事發生激烈爭吵、打鬥。

期間李男將妻子壓在地上猛揍，人妻找到空檔便衝下樓求救，但李男不顧2個孩子狂喊「爸爸不要」，仍不放過妻子，還拿出水果刀、菜刀等利器，朝妻子身上狂砍。人妻頭部中26刀、軀幹22刀、右上肢10刀、左上肢6刀、右下肢6刀，總共被砍了70刀，當場鮮血四濺休克。

▲人妻狂喊「救命」，警方到場破窗逮人。（圖／民眾提供）

過程中鄰居聽到人妻喊「救命」，隨即外出查看並報警處理。員警到場透過落地窗目擊李男仍朝倒臥在地的妻子砍殺，但因大門反鎖無法開啟，只好緊急破窗進入，此時，李男見犯行曝光，竟拿起菜刀反刺自己腹部、多次割自己的右手腕，警方趕緊出動辣椒水將人制伏，並將人妻送醫救治，但人仍不幸因傷勢過重身亡。

李男在檢警調查時供稱，當時他拿到刀子就對妻子亂砍，不清楚是朝妻子身上什麼部位揮砍，矢口否認有殺害妻子的犯意；而李男的精神科醫師則作證，李男曾到診所看診兩次，初診是由太太陪同，據李妻表示，老公一直懷疑她有外遇，但她否認，醫師表示，「一般來說這叫嫉妒妄想，行為人會從生活環境線索來解釋，合理化他的妄想，行為人除了妄想以外，其他人格表現是正常的」。

檢察官認為，李男竟因為家庭問題發生爭執，就罔顧人倫，在兩個幼子面前持刀刺殺妻子70刀，手段兇殘惡性非輕，但考量他無前科紀錄、素行尚稱良好，雖然2月起便因患有妄想症到診所接受診治，但他還能記得犯案細節，歷次偵訊中也應答正常，勘認事發時他對外界事物知覺理會及判斷作用並沒有較低，最後依殺人罪將人起訴，並求刑20年。

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