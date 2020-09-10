「小濕妹」開價6000...約戰台中摩鐵！一進房內秒被抓包　

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▲飯店,旅館,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿宏」（化名）隨著男網友「阿傑」（化名），到新北一間通訊行申辦門號，並在知曉對方可能要從事非法犯行之情況下，將門號交給對方使用，而阿傑取得門號後，即以暱稱「小濕妹」在LINE上邀約性交易。對此，法院審理後，依法判阿宏2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏分明可預見，若將其門號供給阿傑使用，對方可能利用此門號進行非法行為情況下，仍是基於幫助之不確定故意，於新北一間通訊行取得預付卡後，當場將其交付給阿傑，而阿傑取得門號後，隨即與同夥展開非法行動。

阿傑取得門號後，與同夥用暱稱「小濕妹」在LINE上刊登性服務廣告。廣告刊登沒多久後，隨即被網路警察發現，而警方遂假扮成男客，假意與對方約定性交易，雙方約定以6000元價格，在台中某汽車旅館進行性交易。等到阿傑通知援交妹到場後，員警則立即表明身分將其查獲。

對此，法官認為，阿宏的行為，已經是幫助他人為媒介性交易，助長他人犯罪，並造成執法人員難以追查該應召集團真實身分，所為實不足取，考量其犯後坦承犯行，審酌其智識程度、家庭經濟狀況等後，依幫助犯圖利媒介性交罪，判他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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