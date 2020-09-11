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「暗黑國家隊」老闆主業賣茶葉！靠假口罩2個月賺2.5倍公司資本額

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▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲黃漢忠仿冒國家隊「台灣優紙」紙盒，出售偽冒醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

調查局中部地區機動工作站會同台中市調處等單位成立專案小組，破獲國內首座「仿國家隊」地下口罩工廠。檢警還意外發現，主嫌黃漢忠為「漢賓國際有限公司」負責人，本業為經營食品、飲料、茶葉批發零售，公司資本額約有200萬元；此次疫情肆虐，黃漢忠看準口罩商機有利可圖，竟動起歪腦筋，仿冒合格國家隊廠商「台灣優紙」，出售偽冒口罩，短短2個月內就大賺500萬元，相當於原公司2.5倍的資本額。

台中地檢署指出，日前接獲民眾反映台中地區某藥局疑似販售偽冒國家隊某公司之醫療口罩訊息，經檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站進行蒐證後，發現黃姓負責人先於109年2月、3月間向合格國家隊廠商「台灣優紙」購買少量醫療用口罩及包裝紙盒，於5月份購買3部口罩生產機台、材料，私設口罩加工廠，並委託不知情之印刷公司偽製「台灣優紙」口罩包裝紙盒，打著國家隊品質保證名義，製造、販賣偽冒口罩，並於7月起向中部藥局、廠商謊稱其為「台灣優紙」公司經銷商，對外販售偽冒口罩牟利，初估獲利逾新台幣500萬元。

▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／翻攝經濟部網站）

▲黃漢忠為「漢賓國際有限公司」負責人，主業為食品、飲料、茶葉批發。（圖／翻攝經濟部網站）

檢警還發現，主嫌黃漢忠為台北市「漢賓國際有限公司」負責人，根據經濟部網站登記資料，漢賓國際有限公司成立於107年10月，資本額200萬元，公司地址位於台北市松山區，主要業務為食品什貨批發、國際貿易、飲料批發零售、茶葉批發、飲料製造等。

此次黃漢忠鑑於疫情影響造成國內口罩供不應求，竟將歪腦筋動到防疫物資上，購買機台、原料私設地下工廠，並仿冒合格國家隊廠商「台灣優紙」製造偽醫療級口罩，於7月初對外販售，初估獲取暴利逾500萬元，是原本「漢賓國際有限公司」資本額的2.5倍。檢警8日發動搜索，共查扣仿冒口罩40萬片，同時還發現黃漢忠已經取得250萬片醫療口罩出售合約，所幸檢警及時攔阻，偽冒口罩未進一步流入市面。檢方經偵辦後認為黃漢忠有逃亡、串證、滅證及反覆實施之餘，昨（10日）已向法院聲押獲准。

►快訊／調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩

▼檢警查扣40萬片偽冒口罩、大量原料、以及3座生產機台等證物。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

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