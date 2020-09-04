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影／蔡英文提告「論文門」滿週年卻冷處理　賀德芬：背著罪活過這一年

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記者林銘翰／台北報導

台大法律系名譽教授賀德芬等人於去年舉行記者會，質疑總統蔡英文論文學位造假，總統府隨後也向台北地檢署遞狀，正式告發教授賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽。對此，賀德芬4日表示，司法體系這一年來不開庭、不調查，也不保全證據，她將至監察院檢舉教育部長潘文忠與高教司長朱俊彰違法瀆職，自己是一直背著罪過活過這一年。

賀德芬等人於去年8月29日舉行「蔡英文總統博士論文學位說明會」，提出蔡英文論文學位可能造假的質疑，總統府發言人張惇涵隨後拿出倫敦政經學院附有鋼印的證明文件打臉，並在同年9月4日正式向台北地檢署遞狀，告發賀德芬、林環牆等人涉嫌妨害名譽。

對此，賀德芬4日上午於立法院召開「蔡英文提告賀德芬、林環牆、彭文正三位教授滿一週年，不開庭、不調查、不保全証據」記者會，被告之一的媒體人彭文正表示，從去年蔡英文提告至今已滿一週年，期間卻完全沒有任何回應，因此這叫做「不可告人所以告人，心虛告人不敢見人」。

▲▼「蔡英文提告賀德芬、林環牆、彭文正三位教授滿一週年，不開庭、不調查、不保全証據」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲媒體人彭文正。（圖／記者屠惠剛攝）

賀德芬表示，她將至監察院檢舉潘文忠與朱俊彰違法瀆職，「這是非常明顯的違背法規、擴大解釋」，同時她也要向監察院檢舉承辦本案的檢察官黃偉，在國安私菸案33天就可以結案，但在論文案恐怕要打破世界紀錄，至今她連一份公文都沒有收到，「所以我才要一直背著罪過活過這一年」。

賀德芬說，黃偉並非神經衰落到不能處理案件，反而是個聰明絕頂的人，但為了承歡上億而不敢有所行動，只好採取龜縮的態度，同時卻犧牲了台灣的司法，她要求司法應該積極進行，讓司法還魂不要癱瘓。

前國民黨立委陳學聖表示，外界有許多人希望論文案可以鍥而不捨地追下去，「台灣有我們這批傻子瘋子，是台灣真正的價值」。陳學聖認為，蔡英文既然在今年的總統大選拿到817萬張選票，就應該大方地讓官司走完，選前提告、選後不告實在有違常理，自己也將繼續堅持下去。

▲▼「蔡英文提告賀德芬、林環牆、彭文正三位教授滿一週年，不開庭、不調查、不保全証據」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賀德芬召開「蔡英文提告賀德芬、林環牆、彭文正三位教授滿一週年，不開庭、不調查、不保全証據」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳學聖指出，上一屆立法院已經召開過公聽會，為蔡英文的論文門留下歷史軌道，但除了司法部門堅持不開庭、不調查、不保全證據，真正握有證據的政大與教育部，對於論文原始檔案的調閱也維持著不能帶人、不能拍照、不能用手接觸的三不政策。

陳學聖說，他希望立法院還有人繼續追下去，既然蔡英文不心虛主動提告，就應該與被告出面對質，「一年後繼續召開記者會我覺得很值得」，不相信論文門需要30年後才能真相大白，及早讓官司進入程序才能找到真正的真相，「今天我們這批傻子瘋子是站在正確的一方」。

彭文正表示，去年被蔡英文提告後，自己作為案件當事人，曾向地檢署詢問過該案的相關資訊，但卻僅得知案號為10180，被告的罪名為妨害名譽，以及承辦的檢察官是黃偉，連告訴人是誰都不願透露，令人匪夷所思。彭文正強調，自己仍會堅持追查此案，「30年後就算裝著葉克膜，必要的時候我也會來開記者會」。

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