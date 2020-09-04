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指揮中心：加利口罩混充應是「單一事件」　3月MIT闖關未報有原因

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▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

加利科技有限公司被食藥署查獲拿非醫用口罩混充實名制醫用口罩銷售，337萬餘片已流入市面。食藥署透露，加利科技今年3月就被查獲違規，試圖闖關印有MIT的口罩遭攔截，中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今（4）日坦言，當時裁罰9萬元，但因加利科技放棄進口，並未流入市面。

口罩國家隊除了供應內需外也有援外，蔡壽洤表示，目前輸出的5100萬片外交口罩，並無來自加利科技，該公司在2至6月全面徵用期間，使用到的國家隊融噴布，也是由經濟部統一管控，也就代表，混用事件可能是在6月之後才出現。

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他另提到，加利科技混用陸製口罩供應實名制販售，應該是單一事件，不能說所有國家隊生產的口罩，品質上都有疑慮。

至於3月試圖闖關事件未通報指揮中心，蔡壽洤說明，口罩進口的管制措施，疫情期間在物資組成員有標檢局、貿易局、海關關務署以及衛福部、工業局等相關同仁，大家各自分工範圍裡還是有去查獲，但在處理過程中，因為已經在海關攔截沒有流入市面，「原則上指揮中心我們就沒有去報告。」

他強調，未來無論把關或品管，都要符合藥證相關條件，指揮中心也針對融噴布進行抽驗，在加利事件爆發後，會提供抽查比例，以期達到100%安全。

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