台關稅15％與日韓歐「平起平坐」　許淑華：藍白卻酸言酸語扯後腿

民進黨台北市議員許淑華。

實習記者石嘉豪／台北報導

台灣對等關稅談判結果今（16日）拍板，除了稅率降至15％，且不疊加MFN，還取得「全球首個」半導體及半導體衍生品等232條款「最優惠待遇」。對此，民進黨北市議員許淑華認為，接下來幾天，藍白兩黨一定會開始散佈各種疑美論與假消息，從頭到尾都沒有幫上忙，卻酸言酸語扯後腿。

許淑華表示，美國與台灣達成關稅協議，稅率降至15%，而且不疊加，她要感謝行政院鄭麗君副院長所帶領的談判團隊，這個最終的結果，是「最優惠盟國待遇」，讓台灣與日本、韓國、歐盟平起平坐。

許淑華指出，台灣與美方的協議，甚至在投資模式，以及分潤規劃的細部規定上，都還有一些地方相較於日本、韓國更優惠。

許淑華進一步指出，鄭麗君副院長還在美國當地，與美國商務部長盧特尼克，簽署國家對國家層級的投資MOU（合作備忘錄），這不只是克服了中國對台灣國際地位的長期打壓，也是台灣贏得美國尊重的最佳證明。

然而許淑華感慨，藍白在此刻沒有幫忙，卻酸言酸語扯後腿，國民黨主席鄭麗文說「談判過程都黑箱」，言下之意，就是國民黨從主席到立委，對台美經貿所知甚少，從頭到尾都沒有幫上忙。

許淑華直指，民眾黨主席黃國昌則在日前飛往美國，原本打算作秀表演、收割名聲，結果都還沒下飛機，紐約時報就公布關稅好消息，證明了本次台灣國際經貿大利多的結果，黃國昌一點功勞都沒有。

許淑華預測，接下來幾天，藍白兩黨一定會開始攻擊半導體產業，散佈各種疑美論與假消息，但事實就是台灣做到了，這次的談判結果，不只讓台灣企業更有信心，也讓大家看清楚，藍白兩黨的話術，完全沒有任何可信度。

最後，許淑華強調，無論鄭麗文與黃國昌們如何唱衰國家、對著中央政府扯後腿，依然無法阻擋台灣向前進的決心，台灣將與美國繼續向前，在產業上有更多實質合作。