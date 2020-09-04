蔡英文掛保證：全台國中小學2年內「班班有冷氣」

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

針對先前熱議的國中小裝冷氣議題，總統蔡英文4日透露，政府除了將在2年內完成全國中小學「班班有冷氣」的計畫外，也會更新電源線路、西曬教室隔熱設備，及其他與節能減碳相關的設備與措施。她表示，政府會用節能環保的家電，為下一代打造最舒適的學習環境。

蔡英文4日受邀到「2020台北3C電腦電氣空調影音大展開幕記者會」致詞，表示台灣已連續兩年被評比為全球4大「超級創新國」之一，創新能力反映在家電上，加上現在蓬勃發展的物聯網及人工智慧，應用在各種家電的遙控與整合上，「真的是走到哪裡，方便就在哪裡」。

她指出，儘管今年因為疫情，各行各業的業績難免受到影響，不過因為台灣疫情相對穩定，復甦的速度也稍微快一些，再加上「三倍券」的效益，希望今年的「3C電腦電器空調影音大展」的參展業者都能口袋滿滿、業績長紅。

另外，蔡英文也特別提到國中小裝冷氣的議題。她透露，今年開始，為了讓孩子有更好的學習環境，政府將會在2年內完成全國中小學「班班有冷氣」的計畫，除了安裝冷氣，也會更新電源線路、西曬教室隔熱設備，以及其他與節能減碳相關設備及措施，用最節能環保的家電，為下一代打造最舒適的學習環境。

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