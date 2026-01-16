未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區今天（16日）中午12時許，一名男子騎車行經雙十路二段路口時，未禮讓行人直接闖過穿越道，遭巡邏警員發現，立即上前示意攔檢，男子竟棄車徒步逃逸，最後闖進巷內民宅內，仍遭警方逮捕；經調查男子身負3件通緝，並且在身上搜出喪屍煙彈，目前已帶回派出所偵辦釐清。

▲身負3條通緝的羅男，遭警方盤查竟躲進民宅內，仍遭警方逮捕並搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，去年（114）7月及9月，因毒品、妨害自由等案，先後遭桃園地院、台中地檢署發布通緝的39歲羅姓男子，同年11月又因毒品罪未到案執行3個月，再被台北地檢署發布通緝，羅男因而躲藏流竄於北部地區；今天中午，羅男獨自騎車行經板橋雙十路二段與松柏街口，因未依規定禮讓行人，遭巡邏警員攔查。

▲羅男因未禮讓行人，引起巡邏警員注意。（圖／記者陸運陞翻攝）

羅男被攔下後，起初配合警方盤查，但見警員進一步詢問，竟將機車丟下，徒步往雙十路二段130巷跑去，並且隨即進入一處未上鎖的民宅內躲藏，但仍被尾隨的警員發現，並立即壓制上銬逮捕。警方發現，羅男除了身負3條通緝，另又藏有毒煙彈，目前皆不配合警方訊問，警方將依毒品罪及妨害公務罪偵辦，另通緝的部分，則依案移送各處歸案。

▲羅男擔心通緝身分曝光，棄車徒步往巷弄內逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）