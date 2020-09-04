開放美豬美牛預告期僅7天　時力黨團提3訴求：應該至少60天

▲時代力量黨團呼籲，行政命令必須預告至少60天。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前表示，在確保安全無虞的前提下，台灣將逐步開放美豬、美牛進口，並規劃以行政命令處理。對此，時代力量立法院黨團要求，政府的行政命令必須預告至少60天，並將行政命令交付委員會實質審查，審查後再公告，同時應舉辦公聽會廣納利害關係人及學者專家的意見。

總統府與行政院8月28日拍板，鬆綁含萊劑美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年生效，政府規劃以修改行政命令處理，不涉及相關法規修法，加上行政命令預告期過短，引發外界爭議。時代力量立委陳椒華、王婉諭3日也批評，此項政策過於草率且配套不足，要求政府應先落實「完整評估、清楚標示」。

對此，時代力量黨團表示，行政命令必須預告至少60天，並於立法院審議後再公告，行政命令應交付相關委員會審查，由委員會召委實質排審。此外，行政命令發布前也應該舉辦公聽會或聽證會，廣納利害關係人及學者專家的意見。

時代力量黨團認為，以上的堅持與訴求，是為了讓國人在面對開放美豬美牛這樣的重大政策時，不是只能被動接受行政機關的決定，而是能夠在充分表達意見，釐清相關疑慮後，並且在有清楚資訊明確依據的資訊下，才來針對這樣重大的國家方向做出選擇。

時代力量黨團堅信，這樣的程序訴求或許需要比較長的時間，以及更多的溝通成本，但落實基本的程序，才能維護民主社會的韌性，並深化我國對於國家利益和主體性的認知與討論。

時代力量黨團呼籲，行政機關與執政黨能夠秉持主權在民的原則，不要在沒有完備程序、沒有廣泛與人民溝通、沒有經過立法機關實質審議的情況下，就要逕行開放美豬美牛。

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