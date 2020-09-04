軍醫戰士成防疫主力！蔡英文只是嚴德發落實3項期待

▲蔡英文視導國防醫學院。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文4日上午前往「國防醫學院」視導並頒發加菜金，肯定今年在疫情危機時，除了有後備戰士投入口罩生產，更有軍醫戰士發揮戰力，成為第一線疫情醫療主力。此外，蔡還指示國防部長嚴德發，要落實檢討充實營區軍醫人員與裝備、各地軍醫院醫療品質比照台北三總等3項期待。

蔡英文4日在國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將等人陪同下，前往國防醫學院進行視導，參觀校史館、戰傷暨災難急救訓練中心與「國際志工團展覽」，並對剛結束入伍訓練返校的新生實施勗勉。之後也頒發加菜金，慰勉官兵及醫護人員的辛勞與付出。

蔡英文指出，作為國家象徵的國軍，要落實「為何而戰，為國家生存發展而戰；為誰而戰，為百姓安全福祉而戰」的國防精神，在平時，就要讓國人對國家有信心，對國軍有肯定。一支能在平時迅速達成保家任務的部隊，就會讓民眾相信，這支部隊有在戰時衛國的能力，我們的國軍正在朝這個方向努力，而軍醫的官士兵也有非常重要的任務。

蔡英文說，在今年疫情危機時，除了有後備戰士投入口罩生產，更有軍醫戰士發揮戰力，成為第一線疫情醫療主力，不僅讓臺灣的防疫能力受到國際的肯定，後備和軍醫的貢獻，也讓國人肯定國軍。所以她歡迎大家來到國防醫學院，加入已經是國軍榮耀的軍醫單位。

蔡英文表示，作為三軍統帥，她除了歡迎新生、感謝教師，也要表達她的期待，希望國防部嚴德發部長帶領軍醫局儘速完成規劃，落實執行。第一、軍陣醫學，不僅在戰時有其重要性，在平時，更是確保現役官士兵體能和安全戰力的重要指標，各營區單位的軍醫人員和醫療裝備是否足夠，請進行檢討。

第二，在台北的三軍總醫院，具有醫學中心的醫療品質，如何擴大到其他地區的軍醫院，請進行規劃評估。一定要讓其他地區的駐地國軍，受到同樣的醫療服務，讓各地民眾受惠，這就是為百姓安全福祉而戰，讓社會更認同國軍。特別是一般民間醫院容易忽視的偏遠山區或外離島，讓軍醫基於公益的服務，彰顯出國軍的精神。

第三，軍醫官士兵的人事經營管理，因為任務的差異，具有專長和長期臨床治療經驗的軍醫官士兵，是否比照作戰兵科規定來處理，也請嚴部長評估，務必讓他們能夠適才適所，不要讓培養出來，正處醫療實力高峰的軍醫官們，需要面對屆齡退伍的問題，無法發揮專長。

蔡英文強調，無論平時、戰時，軍醫都有重要的角色。軍醫堅持著國防精神，是國軍的光榮典範。她希望剛到國防醫學院的同學們，永遠記得加入軍醫團隊的初衷，肩負起應有的使命，為國家與國軍，當一個最關鍵的行動者。他們的努力，為了成為「未來的軍醫」，也為了開創「軍醫的未來」。