2500億對美投資比日韓低　黃捷曝：台灣是唯一「由業者自主投資」

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院副院長鄭麗君今（16日）在美國開記者會宣布台灣對等關稅談判結果，台灣稅率不僅降至15％，還不疊加MFN，政府則承諾2500億企業自主的對美投資。對此，民進黨立委黃捷表示，這是唯一以供應鏈合作為目的的「自主投資」，而不是直接由美方指定現金投資（如日韓），且2500億相較日韓也是最低。

黃捷表示，台美關稅談判團帶回非常圓滿的成果，對於台灣半導體、傳產等不同產業進口到美國，都帶來最好的條件，首先，關稅降至15%且不疊加，待遇直接齊平日韓與歐盟，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。

黃捷指出，最優惠盟國待遇將大幅提升台灣工具機與傳統產業在美市場的競爭優勢，不僅有效降低業者成本，也有助於穩定接單、擴大產能，守住台灣製造的國際市占。

黃捷接著指出，再者，台灣也成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

黃捷說明，最惠國待遇凸顯出台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也代表台灣產業在美國市場享有制度性保障，有助吸引長期訂單與國際投資。

此外，黃捷直指，政府承諾台灣業者自主投資2500億美元，這是唯一以供應鏈合作為目的的「自主投資」，而不是直接由美方指定現金投資（如日韓），且2500億相較日韓也是最低。

黃捷點出，在對美投資的部份，美方也承諾未來台灣企業到美國投資所需要的原料、設備都可以豁免關稅，這對傳統產業來說，是真正的大利多，與科技產業同步受惠。

黃捷進一步點出，台灣還取得「台美雙向投資」的模式，深化AI供應鏈戰略夥伴關係，不只強化台美經貿連結，也讓台灣企業在全球供應鏈重組中站穩關鍵節點，提升整體經濟韌性。

最後，黃捷說，自己衷心感謝鄭麗君副院長、楊珍妮政委所率領的談判團隊，不僅為台灣產業爭取最有利的條件，更守護了台灣整體的國家利益。

▼台日韓對等關稅投資比較。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／沈伯洋）