安倍最愛確定競選！菅義偉「抱高支持度」角逐黨魁：我該用行動支持他

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

日本首相安倍晉三上月28日請辭，首相接替人選迅速成為近期政治焦點，根據自民黨總裁（黨主席）選舉管理委員會表示，8日將會正式公告改選，14日投票，而在2日午間呼聲最高的菅義偉也正式宣布出面參選。

根據《NHK》、《TBS》報導，自民黨前幹事長石破茂、政調會長岸田文雄1日已經表態參選，2日目前為現任內閣官房長官菅義偉也召開記者會，正式宣布參選。原先外界以為防衛相河野太郎也可能出來角逐，但1日他表達不參選意願後，如今3強局面，備受外界關注。

據悉，現年71歲的內閣官房長菅義偉在2日午間的記者會中提到，「這次日本所面臨的政治緊急狀態，我思考了該如何用行動支持安倍政府，填補這樣的空缺，因此決定出來參選」。

《NHK》報導，自民黨中有7個派閥，目前已經有5派閥表態支持菅義偉，其中就包括安倍晉三出身的細田派（98人）、並列第2大派閥的麻生派與竹下派（各54人）、二階派（47人）與石原派（11人），另外還有30名無派閥議員同樣表態支持。

自民黨總務會1日決議不舉行黨員投票，將召開兩院議員總會，採計國會議員票394票，加上47都道府縣代表各3票共141票，總計535票的方式選出新任總裁。但這樣的做法被認為是要逼石破茂退讓，因為國會議員票比重約4分之3，但國會議員已有290人左右支持菅義偉。

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