快訊／「保全李宗瑞」媽媽淚崩道歉：對不起沒把兒子教好

記者陳以昇／新北報導

涉嫌囚禁高雄少女66小時的羅姓男子的媽媽，獨自在新北市開設服飾店，她淚訴「我也很痛苦！我懺悔沒有把孩子教好」，更進一步表示，新竹的房子每週日會南下打掃一次，根本不知道有夾層暗室，事發時羅男更向她說「這件事情跟我無關」，羅媽媽現在只希望兒子能夠坦白面對。

▲羅男媽媽在新北市開設服飾店 。（圖／記者陳以昇攝）

日前高雄14歲劉姓少女遭羅姓男子以手遊代打練功名義，可賺取高額獎金為誘因，誘騙少女北上到新竹，隨即失去聯絡，少女父母發現後，立刻報警請求協尋。警方動用200多名警力，終於在31日下午1時許，在淡水竹圍攔住共犯盧姓男子，當晚抽絲剝繭，翌日凌晨4時許，在新竹透天厝找到遭囚禁的少女。

▼羅嫌無保飭回移送雄檢。（圖／記者張榮恩攝）

據了解，警方曾到羅男媽媽位在新北市的服飾店探訪調查，她拿出與羅男的對話紀錄，內容中羅男極力否認「這件事情跟我無關！」；隨著警方救出少女後，羅媽媽情緒崩潰，不敢置信一手拉拔長大的大兒子竟是主謀。

羅媽媽表示「新竹的房子還有貸款，租金用來付房貸，我都是在北部，我只有禮拜天才到那個地方去打掃一下，我也不是每個禮拜天都下去，我就是給他2000塊生活費而已，因為他在那邊必須po上網找租客來住房子，根本不知道天花板有做夾層」。

▲高雄少女遭囚禁密室夾層，更多警方攻堅救援畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

說到傷心處，羅媽媽流著淚說「我離婚後一個人拉拔2個兒子長大，沒人能體會；事情發生後這段時間我很真的很痛苦，我向菩薩懺悔，沒有把孩子教好，對女生的父母，我真的感到很抱歉，我希望他坦白，講出所有事情，把所有事情一一交代清楚」。

又說「發生這件事情，我極不願意，我真的極不願意，我希望，我也瞭解天底下的父母，望子成龍望女成鳳，我想天下父母心，誰願意發生這種事，誰願意遇到這種事，我很無奈，我真的很無奈」。

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