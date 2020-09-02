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「台灣輸出」越南個案3次採檢才確診　陳時中：之前可能是偽陰性

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▲中央流行疫情指揮中心陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布新增1例境外移入，另外又新增2例「台灣輸出」個案。1名自台出境返回越南，1名是台灣人入境日本被驗出。其中越南個案是第三次採檢才楊姓，目前還要進一步了解為什麼要採檢這麼多次，而日本個案則是昨天傍晚才接到通知，相關訊息還要再請日方提供。

指揮官陳時中表示，兩名都是無症狀個案，1例是8/7從台灣回到越南，8/7、8/14採檢都是陰性，8/26進行第三次採檢才出現陽性，目前持續調查案例狀況，不過該名案例在台灣接觸只有4位，會進行核酸檢驗及血清檢驗。另一位是台灣人3/19從日本返回台灣，8/31在入境日本，採檢確診陽性，不過同行友人是陰性，在台接觸者1位。

請繼續往下閱讀...

陳時中進一步說明，越南個案在8/7、8/14在採檢陰性，過兩個禮拜8/26三次採檢才陽性，因此在台灣或越南感染都有可能，但以時序來看，當時8/7是偽陰性，8/14相對偽陰性機會比較低，越南有居家隔離，但看起來8/26是已經結束居家隔離的，個案已經到社區裡，為何會採檢那麼多次，要進一步了解。

而日本案例則是昨天傍晚才接到通知，短時間只了解到一些個資和接觸者，目前只匡列1位，但之後不一定只有1位，還會持續疫調匡列。

▲▼國內新增 1 例境外移入 COVID-19 個案，為印尼籍船員。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲國內新增1例境外移入COVID-19個案，為印尼籍船員。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

另外今新增的境外移入是40多歲印尼籍男性船員（案489），其於今（2020）年8月16日入境即居家檢疫14天，因工作預定於9月2日再次出境，自費檢驗陽性。

案489持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，入境後直接前往防疫旅館進行14日居家檢疫；原預訂於9月2日出海，8月31日由公司安排專車送至醫院自費採檢，Ct值34，IgM及IgG皆為陽性，於今日確診，目前住院隔離治療中。

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