為了省錢挨批「寄生國會」　民眾黨：黨團該做的事都有做

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨後，為了減少開支將黨部的部分人事移師到立院黨團運作的方式，過去便受到外界質疑；此外，黨發言人占黨團缺、領立院薪水，連黨內都有雜音，認為黨團、黨部應分開運作，才是真正有效利用資源。對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，是希望黨部、黨團併行運作，提升整體工作效率，未來內部會先討論，有實際做法再向外界報告。

過去曾任組織部召集人的立委蔡壁如，下午受訪表示，基本上人事任用都符合立法院的一些作業，職稱叫公費助理，應該有符合立法院的一些規格。至於移回忠孝東路上黨部作業一事，蔡壁如直言，確實曾在黨政會議有提出，但還沒定調；一旁的楊寶楨則說，當時的確有聊到是不是要移回黨部開會，之前黨部有段時間在裝潢，所以有討論哪個時間點把黨政會議搬回黨部去開。

楊寶楨說，目前可能還是在黨團辦公室，一方面是比較多業務還是在黨團跟委員們之間，比較方便委員們，因此就暫時在黨團辦公室開會。

至於被質疑「寄生國會」，蔡壁如說，用寄生國會也太過了，看起來他們是掛在黨團裡面，也是做黨團一些法案倡議行銷，再來就是幫各委員做一些法案的宣傳，還是在做黨團方面的工作。

楊寶楨則說，目前發言人掛的是公費助理，平常主要還是做黨團業務、幫委員法案做推廣行銷，周末比較常跟主席行程處理黨務，「平常該做的事，在黨團該做的事情都做，並不像外界所說，在這地方然後做黨部工作，其實並沒有」。