柯文哲信任度民調墊底　王世堅「剛好而已」：檢討為時已晚





▲台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對美麗島民調8月31日公布8月國政民調，台北市長、民眾黨主席柯文哲的信任度高於民眾黨好感度，但不信任度也高於民眾黨反感度，使柯文哲1日受訪時表示，「剛好而已！」且柯文哲支持度只會持續下探，現在檢討已經為時已晚。

面對柯文哲的最新民調，台北市議員王世堅1日下午受訪時表示，這是柯文哲最大危機，代表多數民眾不再信任柯文哲，當一位從政者不被社會信任，沒有公信力，自然人民不會把公權力售予給他，他從政還有意義嗎？呼籲柯文哲「要開議了，該收心了，不要再玩了。」

王世堅說，柯文哲信任度跟支持度這麼低，是因為對方近一年來專職黨主席、兼差市長，無心市政，導致支持度、信任度下滑，「只是家常便飯，剛好而已啦！」如果柯文哲不收心、不好好專心市政，對於柯文哲而言，民眾對他的支持度跟信任度還會繼續下滑，「柯文哲支持度跟信任度只有更低，沒有最低，還會持續下探。」

關於外界認為民眾黨「成也柯文哲，敗也柯文哲」，王世堅提及，這是民眾黨很傷腦筋的地方，民眾黨沒有中心思想和核心價值，所以只靠一個唯一、最大的政治明星柯文哲，如果政治明星不再受信任、不再被支持，這個黨就垮了，存在就毫無價值和意義。

王世堅表示，當柯文哲被稱呼Liar（騙子）、官司敗訴，這樣情況下柯文哲已經被法院公開認證是個騙子了；當民眾黨最依靠的大明星是個騙子，那等於民眾黨就是詐騙集團，黨員變成車手了，所以柯文哲應該考慮解散民眾黨，或是辭去市長，專心當主席，要不就辭去民眾黨主席，只有這幾條路，「總不能腳踏兩條船，兩邊都要兼顧，結果兩邊都顧不好。」

至於柯文哲說會反省檢討，王世堅說，柯文哲該檢討時不檢討，現在檢討為時已晚，民眾給過柯文哲機會，且有那麼大的容忍度，這次支持度急速下滑，不信任度急速上升，證明台灣社會民意對柯文哲已經忍無可忍，當台灣社會對柯文哲忍無可忍，才說要檢討反省，「我看是來不急了啦！」

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