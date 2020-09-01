　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲信任度民調墊底　王世堅「剛好而已」：檢討為時已晚

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對美麗島民調8月31日公布8月國政民調，台北市長、民眾黨主席柯文哲的信任度高於民眾黨好感度，但不信任度也高於民眾黨反感度，使柯文哲1日受訪時表示，「剛好而已！」且柯文哲支持度只會持續下探，現在檢討已經為時已晚。

面對柯文哲的最新民調，台北市議員王世堅1日下午受訪時表示，這是柯文哲最大危機，代表多數民眾不再信任柯文哲，當一位從政者不被社會信任，沒有公信力，自然人民不會把公權力售予給他，他從政還有意義嗎？呼籲柯文哲「要開議了，該收心了，不要再玩了。」

▲▼台北市議員王世堅受訪。（圖／記者袁茵攝）

王世堅說，柯文哲信任度跟支持度這麼低，是因為對方近一年來專職黨主席、兼差市長，無心市政，導致支持度、信任度下滑，「只是家常便飯，剛好而已啦！」如果柯文哲不收心、不好好專心市政，對於柯文哲而言，民眾對他的支持度跟信任度還會繼續下滑，「柯文哲支持度跟信任度只有更低，沒有最低，還會持續下探。」

關於外界認為民眾黨「成也柯文哲，敗也柯文哲」，王世堅提及，這是民眾黨很傷腦筋的地方，民眾黨沒有中心思想和核心價值，所以只靠一個唯一、最大的政治明星柯文哲，如果政治明星不再受信任、不再被支持，這個黨就垮了，存在就毫無價值和意義。

王世堅表示，當柯文哲被稱呼Liar（騙子）、官司敗訴，這樣情況下柯文哲已經被法院公開認證是個騙子了；當民眾黨最依靠的大明星是個騙子，那等於民眾黨就是詐騙集團，黨員變成車手了，所以柯文哲應該考慮解散民眾黨，或是辭去市長，專心當主席，要不就辭去民眾黨主席，只有這幾條路，「總不能腳踏兩條船，兩邊都要兼顧，結果兩邊都顧不好。」

至於柯文哲說會反省檢討，王世堅說，柯文哲該檢討時不檢討，現在檢討為時已晚，民眾給過柯文哲機會，且有那麼大的容忍度，這次支持度急速下滑，不信任度急速上升，證明台灣社會民意對柯文哲已經忍無可忍，當台灣社會對柯文哲忍無可忍，才說要檢討反省，「我看是來不急了啦！」

其他人也看了這些...

國民黨串連22縣市議會「瘦肉精零檢出」 　侯友宜說話了
陳時中稱美豬吃幾輩子都安全　孫大千：瘦肉精又不是維骨力
國民黨團歡迎捷克團來訪　喊話蔡政府效仿歐盟「拒絕瘦肉精」

更多熱門新聞...

陳玉珍攔截捷克參議員　自備字卡介紹國民黨拒絕瘦肉精美豬
蘇貞昌盼美豬爭議「中央地方一條心」　柯文哲：要同條心就早講
地方政府串連反美豬　蘇貞昌：中央地方一條心「才不會亂」

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台61線嚴重車禍2死！駕駛「頭身分離」屍塊噴飛橋下
超詭密室入口曝光　保全妻「4大怪異舉動」列關係人
高雄少女破案關鍵人物　14歲「神隊友」一舉動救命網推爆
高嘉瑜探望館長獻唱「隱形的翅膀」　他表情逐漸母湯
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

晉升全台第二健康城市　台中刑案發生率最低！盧秀燕：施政方向正確

爆料「假三倍券」挨告免罰　台南藍軍議員感謝法官再轟蘇貞昌　

柯文哲信任度民調墊底　王世堅「剛好而已」：檢討為時已晚

美豬開放後談貿易逆差　杜紫宸：台美要簽BTA不容易啦！

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是自由世界的孤島

馬辦酸王定宇「大腦是好東西」：馬政府未開放瘦肉精美豬進口

林佳龍、徐國勇路口大執法　汽機車未禮讓行人最高罰3600元

國民黨數位黨部APP正式上線　發文號召22縣市議會抵抗瘦肉精

監察院副院長人事案何時出爐？　陳菊：這要尊重蔡英文職權

攔下捷克議員被嗆丟臉　陳玉珍：難道民進黨覺得進口美豬很丟臉？

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

晉升全台第二健康城市　台中刑案發生率最低！盧秀燕：施政方向正確

爆料「假三倍券」挨告免罰　台南藍軍議員感謝法官再轟蘇貞昌　

柯文哲信任度民調墊底　王世堅「剛好而已」：檢討為時已晚

美豬開放後談貿易逆差　杜紫宸：台美要簽BTA不容易啦！

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是自由世界的孤島

馬辦酸王定宇「大腦是好東西」：馬政府未開放瘦肉精美豬進口

林佳龍、徐國勇路口大執法　汽機車未禮讓行人最高罰3600元

國民黨數位黨部APP正式上線　發文號召22縣市議會抵抗瘦肉精

監察院副院長人事案何時出爐？　陳菊：這要尊重蔡英文職權

攔下捷克議員被嗆丟臉　陳玉珍：難道民進黨覺得進口美豬很丟臉？

歷經10年努力　基隆中山一、二路拓寬工程全線通車

哈登砍32分決勝時刻「看著」搭檔失誤挨批　衛少7失誤：我的錯

警察跑步後「胸悶倒地」　醫讚女兒「機警動作」救回爸爸！

晉升全台第二健康城市　台中刑案發生率最低！盧秀燕：施政方向正確

老果粉才懂！蘋果打算刪掉「＠mac.com」郵件地址　時代眼淚再+1

執行署法拍...瑪莎拉蒂183萬拍出！　台中買家爽：僅1/3價供代步

IKEA「銅板價」秋季輕食登場！地瓜格格、豆漿霜淇淋20元就吃到

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

「6胎以上」最會生的媽媽曝光！還有7寶媽現身...都獲頒獎金禮盒

美對台「六項保證」　華春瑩：粗暴干涉中國內政

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

政治熱門新聞

捷克參議長韋德齊喊「我是台灣人」

黃子哲呼籲陳時中遵守承諾　「立即下台」！

陳時中滿意度下滑23%！宅神曝「關鍵」

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

捷克議長訪台被嗆要「付出代價」！民進黨回應了

陳玉珍攔截捷克參議員　拒絕瘦肉精美豬

陳柏惟聲援館長：子彈打是台灣的言論自由

全文／捷克參議長「我是一個台灣人」演說

防疫助攻外交！台灣、日本開放商務人士入境

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是孤島

快訊／捷克議長：很多歐盟領導人將訪問台灣

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

更多熱門

相關新聞

開學了！北市推「線上繳學費系統」

開學了！北市推「線上繳學費系統」

中小學於8月31日正式開學，面對過去繳納學雜費、代收代付費用以紙本四聯單、三聯單為主，讓許多家長擔心遺失或破損，還要再到學校申請補發繳費單或到校繳費等。北市教育局1日表示，北市今年全面推廣學雜費電子支付，繳費單以線上為主紙本為輔，搭配電子支付工具更可以一鍵繳費免出門。

柯文哲：民眾黨還未成熟

柯文哲：民眾黨還未成熟

柯文哲回應蘇貞昌：要同一條心早講

柯文哲回應蘇貞昌：要同一條心早講

柯文哲：若美豬換簽FTA「我可接受」

柯文哲：若美豬換簽FTA「我可接受」

柯文哲透露：館長傷勢還滿重的

柯文哲透露：館長傷勢還滿重的

關鍵字：

柯文哲王世堅民調

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

高雄少女案　全台出動200警力

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

茵聲關美肌真面目罕見現形！

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面