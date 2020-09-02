　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲北市教育局1日起推線上繳學費系統。（圖／翻攝自台北市教育局校園繳費系統網頁）

▲北市教育局1日起推線上繳學費系統。（圖／翻攝自台北市教育局校園繳費系統網頁）

記者蘇晏男／台北報導

高中小學8月31日開學，北市府教育局為降低過去使用紙本四聯單、三聯單繳納學雜費方式，若遺失或破損，家長還需再到學校申請補發繳費單或到校繳費的麻煩，9月起全面推廣學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔，搭配電子支付工具更可一鍵繳費免出門。另外，教育局也透露，若使用悠遊付生活繳費功能完成繳費，享每筆支付金額7％悠遊付儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元。

教育局1日表示，北市家長只要完成3項步驟，即刻透過手機繳費、查詢。第一，家長以配發帳號登入校務行政系統，完成親子關係綁定；第二，家長繳回申請書予學校審核；第三，以北市校園單一身分驗證帳號登入校園繳費系統，確認繳費單並使用悠遊付、Pay.Taipei、信用卡、ATM等管道完成繳費。

▲電子支付「悠遊付」。（圖／ETtoday資料照）

▲電子支付「悠遊付」。（示意圖／ETtoday資料照）

教育局透露，若繳費期間使用悠遊付生活繳費（學雜費）功能完成繳費，享每筆支付金額7％悠遊付儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元。

教育局強調，該項政策是為減少學校行政負擔、降低疫情影響，並提供家長便利繳費方式，7月已行文各校宣導新學期實施校園智慧多元繳費，鼓勵以電子為主、紙本為輔，讓家長有多一項便利的繳費管道，並請學校在實施前要透過校務會議、行政會報跟家長會、教師會積極溝通推動方法，請學校多方鼓勵家長使用。且教育局已在今年5月起找12所學校試辦，8月初即於校長、主任會議宣導，並辦理18場的行政人員及家長會長說明會，也多次與各學層家長會聯合會溝通。

教育局表示，鼓勵學生或家長以台北市校園單一身份驗證帳號登入校園繳費系統，即可查詢繳費單，並連結Pay.Taipei、信用卡等多元繳費管道，讓家長不用出門即可完成繳費作業，同時搭配使用悠遊付繳費，即能經由APP推播提醒，方便家長收到相關學雜費用繳納資訊，即可隨時線上完成繳款動作，若因隔代教養或其他因素有困難無法操作者，可由學校專案協助。

另外，教育局也指出，鼓勵家長完成親子帳號綁定，即可享有北市親師生校園學習及生活之E化服務，第一波先使用校園繳費系統服務，預計明年3月親師生學習整合平臺上線，將提供到離校資訊、線上請假、公布欄、調查表、班級通知事項等專屬學生個人服務，讓家長第一時間掌握學生在校生活。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　曝超神投資法
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

國民黨兩岸新論述「強調中華民國主權」　中常委縮編、黨費漲100

對台6保證與AIT不同　張競列疑點曝警訊：是史達偉的保證囉？

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

蔡英文大讚「台捷友好」：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

韋德齊PO演講全文被讚爆　網淚灑留言：疫情過後去捷克玩

捷克參議員主動與王婉諭交換聯絡方式　盼在社福等議題保持聯繫

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

國民黨兩岸新論述「強調中華民國主權」　中常委縮編、黨費漲100

對台6保證與AIT不同　張競列疑點曝警訊：是史達偉的保證囉？

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

蔡英文大讚「台捷友好」：台灣只要堅持信念必然贏得世界尊敬

韋德齊PO演講全文被讚爆　網淚灑留言：疫情過後去捷克玩

捷克參議員主動與王婉諭交換聯絡方式　盼在社福等議題保持聯繫

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

扣留澳籍華裔主播！　華春瑩拒絕透露：中方一向依法辦事

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

《小魔女DoReMI》聯名服飾喚起妳的童年　還有小花款象牙白仙氣逼人

網傳「深綠色蔬菜」傷腎　食藥署點出高血鉀、腎結石真正風險

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

政治熱門新聞

國民黨新兩岸論述「強調中華民國主權」

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

若當選捷克總統推動與台灣建交？　韋德齊回應了

捷克議長喊「我是台灣人」　林俊憲：台灣不再是孤島

捷克團遊宜蘭、喝珍奶　游錫堃送上「素還真」：不畏強權

全文／捷克參議長「我是一個台灣人」演說

陳菊：民主自由道路上台捷是永遠的盟友

陳玉珍：難道民進黨覺得進口美豬很丟臉？

160國禁瘦肉精 蔣萬安：具極大爭議

嚴德發：國軍沒有撐多久的問題

即／柯文哲探視館長　與主治醫師討論病情

韋德齊PO演講全文　網淚灑留言

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

若武統台灣「攻打台積電」沈富雄3點預言

更多熱門

相關新聞

開學了！北市推「線上繳學費系統」

開學了！北市推「線上繳學費系統」

中小學於8月31日正式開學，面對過去繳納學雜費、代收代付費用以紙本四聯單、三聯單為主，讓許多家長擔心遺失或破損，還要再到學校申請補發繳費單或到校繳費等。北市教育局1日表示，北市今年全面推廣學雜費電子支付，繳費單以線上為主紙本為輔，搭配電子支付工具更可以一鍵繳費免出門。

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

青少年自殺數上升　柯文哲籲重視

青少年自殺數上升　柯文哲籲重視

國民黨北市議會組「食安正義聯盟」：柯文哲要硬起來　

國民黨北市議會組「食安正義聯盟」：柯文哲要硬起來　

北投新車停2天遭刮花　維修費出爐

北投新車停2天遭刮花　維修費出爐

關鍵字：

台北市教育局學雜費電子支付悠遊付

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還貸款

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

大樂透1.2億一注獨得　獎落台中市

更多

最夯影音

更多
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹
《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面