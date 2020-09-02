北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

▲北市教育局1日起推線上繳學費系統。（圖／翻攝自台北市教育局校園繳費系統網頁）

記者蘇晏男／台北報導

高中小學8月31日開學，北市府教育局為降低過去使用紙本四聯單、三聯單繳納學雜費方式，若遺失或破損，家長還需再到學校申請補發繳費單或到校繳費的麻煩，9月起全面推廣學雜費電子支付，繳費單以線上為主、紙本為輔，搭配電子支付工具更可一鍵繳費免出門。另外，教育局也透露，若使用悠遊付生活繳費功能完成繳費，享每筆支付金額7％悠遊付儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元。

教育局1日表示，北市家長只要完成3項步驟，即刻透過手機繳費、查詢。第一，家長以配發帳號登入校務行政系統，完成親子關係綁定；第二，家長繳回申請書予學校審核；第三，以北市校園單一身分驗證帳號登入校園繳費系統，確認繳費單並使用悠遊付、Pay.Taipei、信用卡、ATM等管道完成繳費。

▲電子支付「悠遊付」。（示意圖／ETtoday資料照）

教育局透露，若繳費期間使用悠遊付生活繳費（學雜費）功能完成繳費，享每筆支付金額7％悠遊付儲值金回饋，每月每戶最高回饋300元。

教育局強調，該項政策是為減少學校行政負擔、降低疫情影響，並提供家長便利繳費方式，7月已行文各校宣導新學期實施校園智慧多元繳費，鼓勵以電子為主、紙本為輔，讓家長有多一項便利的繳費管道，並請學校在實施前要透過校務會議、行政會報跟家長會、教師會積極溝通推動方法，請學校多方鼓勵家長使用。且教育局已在今年5月起找12所學校試辦，8月初即於校長、主任會議宣導，並辦理18場的行政人員及家長會長說明會，也多次與各學層家長會聯合會溝通。

教育局表示，鼓勵學生或家長以台北市校園單一身份驗證帳號登入校園繳費系統，即可查詢繳費單，並連結Pay.Taipei、信用卡等多元繳費管道，讓家長不用出門即可完成繳費作業，同時搭配使用悠遊付繳費，即能經由APP推播提醒，方便家長收到相關學雜費用繳納資訊，即可隨時線上完成繳款動作，若因隔代教養或其他因素有困難無法操作者，可由學校專案協助。

另外，教育局也指出，鼓勵家長完成親子帳號綁定，即可享有北市親師生校園學習及生活之E化服務，第一波先使用校園繳費系統服務，預計明年3月親師生學習整合平臺上線，將提供到離校資訊、線上請假、公布欄、調查表、班級通知事項等專屬學生個人服務，讓家長第一時間掌握學生在校生活。