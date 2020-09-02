柯文哲再被批「黨政不分」　黃瀞瑩：都有做清楚分隔





▲北市府副發言人黃瀞瑩。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲自2019年8月成立台灣民眾黨，並且接下黨主席一職後，不斷被質疑黨政不分、公器私用等，2日甚至傳出帶民眾黨黨工「寄居國會」等消息。對此，台北市府副發言人黃瀞瑩2日表示，市府部分，不論是柯文哲出勤或場地使用，都有做清楚分隔，而其他人員若有其他要務，也會以請假方式做區隔。

針對被質疑黨政不分，黃瀞瑩2日下午受訪時回應，這個議題在議會被問過很多次，相信議員都很關心，他們會做好自身的澄清跟處理。報導中每個案例在新聞上都做過相關澄清，黨跟市府這邊，都做了滿清楚分隔，不論市長出勤或場地使用都會做分隔或區別，達到行政中立。

黃瀞瑩表示，市府這邊如果有其他要務，會在出缺勤上面以請假方式做區別，以私人時間做其他事物，市府這邊以公務為主，私人時間怎麼運用是私人事情。

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