國小師與小4女童交往4年　姐驚見「陌生鑰匙」才曝光





▲一名單親爸爸指控，有國小老師誘騙其女兒談戀愛。（圖／翻攝自許淑華臉書）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許淑華2日召開記者會，一名單親爸爸指控，有國小男老師於女兒國小四年級（11歲）期間，誘騙談戀愛，這段感情甚至到女童升到國二才被發現，痛批是「房思琪翻版」。

許淑華2日在記者會中提及，有一名單親父親來找她，因為其小女兒於國小四年級時，接受一名國小老師的告白，兩人在一起大概到國二階段。該父親從頭到尾都不知情，理由是老師跟女童說「不能和爸爸說，說了的話我以後會沒工作」，所以小女兒就不敢跟父親說。

許淑華提及，該父親之所以會得知此事，是家中的大女兒某天看到小女兒有一串鑰匙，詢問該鑰匙是誰的？小女兒才坦承「是男友家的鑰匙。」大女兒進而詢問男友是誰，此事才得以曝光，原來該國小老師常常與小女兒使用通訊軟體聯繫，甚至會將小女兒帶回租屋處，儘管沒過夜，但白天、晚上皆帶女童出去玩，凌晨一點才回家。

許淑華表示，由於父親忙於工作在開計程車，很晚才得知女兒竟然在國小時期，就因為老師的「告白」而在一起。爸爸得知後與學校反應，某國中就開始展開2次性平處理，然而處理過程中，卻不斷逼問許多細節，包括老師告白方式，甚至詢問有沒有被性侵？如沒有被性侵則不能處理。

許淑華痛批，什麼叫做有沒有被性侵？一個小女生怎麼可能會說這種話！後來該父親還有跑到婦幼隊，然而婦幼隊卻詢問「有沒有過夜？」如果沒有隔夜才回家，沒辦法構成誘拐罪，甚至還要求小女生「驗明正身」。面對如此無助的狀況，該父親才會找上議員，希望能獲得協助。

女學童的爸爸則指控，男老師於小女兒國小四年級時展開追求，代表小女兒已經隱瞞了他4年，且甚至還把鑰匙交給該小女兒，「你何必要租一個房子？」如果真的要做什麼事情，例如輔導功課，大可以大大方方地告訴家長，但很多地方讓他覺得不舒服，質疑是因為「不敢在外面開房間」。

女學童爸爸指出，某次男老師還跑到小女兒的國中學校，以及半夜衝到家來，使他開始提心吊膽女兒像前幾日的高雄少女事件一樣，會突然不見；加上現在已經開學了，害怕小女兒會在放學路上消失。「到現在為止我不知道怎麼辦！」但由於他的工作是計程車司機，如果都要顧著小女兒，一天跑車只能跑6、7個小時，將嚴重影響家庭收入。

女學童爸爸表示，面對無助狀況，他跑去聲請保護令，但目前為止保護令都還沒下來，擔憂是不是被駁回，且眼看就要開學了，沒有任何機關可以提供保護協助，才會尋求議員。

許淑華也在此記者會中提供國小老師與小女童的對話紀錄，只見對話內容包括女童在租屋處等老師，老師表示「我慢慢過去。」而小女童回應，「慢慢來喔我先洗個頭」、「吃過飯嗎？」接著老師告知自己坐上車、以及到達租屋處等回應。

面對女學童爸爸說保護令被駁回，北市社會局2日下午說明，協助向法院聲請暫時保護令，補通保審理期間的空窗1月至3個月，及通常保護令（效期2年），目前通常保護令還在法院審理中，並未駁回。目前雖無暫時保護雖令，但檢察官亦有指揮轄區派出所巡邏案家周遭，學校亦有保全注意校園周遭，以確保被害人安全。

而北市教育局則表示，本事件國中及國小校方於7月9日獲知後，隨即依相關規定完成社政及校安通報，並召開性平會議、聘任外部委員進行調查；本局督請學校立即調整行為教師課程與教學事宜，目前暫予停聘該師3個月，避免該師與被行為學生及其他學生接觸，以釐清事實真相。

北市教育局說，另為穩定學生正常學習與受教權，事件發生後學校立即啟動三級輔導機制，安排學校輔導人員定期且持續關心學生身心狀況及出席情形，並引進輔諮中心心理師資源每週予以個案晤談輔導協助；另橫向聯繫社政網絡安排社工家訪關心，請社福機構協助共同關心個案家庭經濟狀況。本局將持續督導學校依性平案件處理流程儘速完成調查，秉持公正依調查結果處置，以維學生權益。