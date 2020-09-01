失聯後打第一通電話了！高雄少女爸心疼：沒事就好…曝遭拐原因

記者洪靖宜、吳奕靖、陳羿妏／高雄－新竹報導

高雄少女8月29日搭乘高鐵北上新竹、搭上網友的車後旋即失聯，歷經66小時今（1日）於新竹竹東中興路一處出租套房、羅男的母親家4樓裡的密室夾層被找到。對此，少女父親第一時間得知非常開心，而他稍早也向記者表示，女兒已與妻子通過電話了。

▲少女父親透露，稍早已與女兒通過電話。（圖／記者洪靖宜攝）

少女父親提到，通話第一時間沒有責罵女兒，只想確定人沒事就好，而女兒與妻子聯繫上後，並沒特別說什麼，僅報平安。至於羅嫌，少女父親表示，不方便表達任何意見。

►失聯66hrs密室夾層找到人！高雄少女爸：謝謝各界幫忙，很開心



►每周都有5萬可花！高雄失聯少女私聊3月北上打工 母：她賣面膜賺過錢

少女母親曾提到，女兒先前賣過面膜，早已賺到錢了，至於商品來源不排除和互傳訊息的男網友是同一個人；父親表示，針對賣面膜這部分他不太了解，因為女兒若有任何需求，都會買給她，而他也透露，女兒比較喜歡讀書，推測有可能是被誘惑，才會因此上當。

稍早，少女穿著黑色外套、戴上帽子，已搭車返回高雄，在婦幼隊陪同之下，全程不發一語，搭車離開高鐵左營站，先前往醫院檢查身體。

▼少女現身高鐵左營站，全程不發一語。（圖／記者吳奕靖翻攝）

►驚魂66hrs大事紀！高雄少女失聯行蹤曝…被保全界李宗瑞藏在夾層