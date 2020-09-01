彰化警路口安全大執法　未禮讓行人開罰到手軟…駕駛怒批「作秀」

▲路口安全大執法警方取締開罰。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局今(1)日執行路口安全大執法，8點整前往博愛街與旭光路彰基督前的路段，開罰單開到手軟，有民眾不滿被取締，抱怨因路口卸貨擋道看不到前方，員警應該去取締貨車，怎麼會開他紅單，反嗆罵員警拿他在作秀，但「未依規定禮讓行人」違規畢竟事實，開罰1200元到2400元。

彰化基督教醫院前的道路，不僅救護車、汽機車車水馬龍，險象環生，來往行人也相當的多，在路口還可看到「行人穿越道機車禁止通行」交通警告標示，今天大執法才剛上路，警方明顯站在路口，卻還是有汽機車騎士未禮讓行人先行，因而違規被開罰，被開罰的民眾一頭霧水，明明就沒有闖紅燈，為何會被警方攔下來，引來一堆抱怨聲。

據彰化縣警察局統計，109年迄今彰化縣內發生路口交通事故計11,872件，占全般交通事故發生近5成，其中路口發生死亡交通事故計47件、造成49人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多，且鑒於交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷有逐年攀升，為加強車輛與行人守法觀念，警察局將動員各警察分局自9月1日起同步執行「路口安全大執法」，期有效降低事故發生。

交通大隊長林世明受訪時也強調，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影，呼籲用路人確實遵守道路交通規則，行經路口減速慢行，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。

自9月1日起「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。根據現行規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1,200元以上3,600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈，可處1,800元以上5,400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1,800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違闖越道路，處罰300元罰鍰。

►口碑推爆的「積雪草小金瓶」兩罐980元！像熨斗一樣撫紋超有感