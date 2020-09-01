不怕大陸不滿！捷克傳召中國大使　強硬斥：王毅言論「過分」

▲捷克參議院議長韋德齊伉儷等人與立法院長游錫堃參訪立法院。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭思楠／綜合報導

捷克參議院議長韋德齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程，引起大陸強烈不滿。大陸國務委員兼外長王毅表示，對於韋德齊的公開挑釁及其背後的反華勢力，中方一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。不過傳言指出，捷克外交部長佩崔切克31日也強硬斥，王毅的言論「過分」，將召見中國大陸駐捷克大使張建敏要求解釋。

據捷克外交部官網發布，捷克外交部副部長特拉帕已依據佩崔切克（Tomáš Petříček）指示召見張建敏，並表達極力反對中方針對韋德齊訪台的相關發言。特拉帕指出，中方相關發言不恰當，也不符兩個主權獨立國家之間的外交溝通準則；捷克外交部的立場為捷中關係應聚焦於正面、實際的議題。

正在德國訪問的大陸國務委員兼外長王毅當地時間8月31日就捷克參議院議長訪台回應，台灣是中國領土不可分割的一部分，在台灣問題上挑戰一個中國原則，就是與14億中國人民為敵，就是國際背信行為。

他強調，「對於捷克參議長的公開挑釁及其背後的反華勢力，中國政府和中國人民決不會聽之任之、坐視不管，一定要讓其為自己的短視行為和政治投機付出深重代價。」

此外，中國外交部歐洲司負責人、中國駐捷克使館也分別就此向捷駐華使館、外交部提出嚴正交涉。

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