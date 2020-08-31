川普狂捧「伊凡卡更適合當美國第1位女總統」　轟賀錦麗無能！

▲美國總統川普談及史上第一位女總統時表示，民主黨副總統候選人賀錦麗（右）無法勝任，而女兒伊凡卡（左）反而更適合。（合成圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普28日晚間在新罕布夏州（New Hampshire）舉辦造勢大會時說，民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）沒有能力成為史上第一位女總統，而他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）更加適合這個角色。

川普27日在共和黨全國代表大會正式接受提名，他在28日的演說中，花費許多時間批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden），引述前一天的發言表示，「拜登的議程是中國製造，我的議程是美國製造」，並且嘲諷賀錦麗在黨內初選時經歷的落敗。

綜合美媒《商業內幕》、《每日野獸》報導，川普批評，賀錦麗無法創造歷史，「我也希望見到第一位女總統，但我不希望看到第一位女總統像賀錦麗那樣贏得這個職位，而且她無法勝任」。

▲美國總統川普在新罕布夏州（New Hampshire）舉辦造勢大會。（圖／達志影像／美聯社）

川普接下來指著舞台附近、正在歡呼的支持者們說道，「他們都在說『我們想要伊凡卡！』，我不能責怪他們」。他在演講結束前還說，自己是唯一的選擇，「你們必須投票給我，因為你們別無選擇，我可以這麼說吧，對嗎？」

賀錦麗2017年以來在加州擔任參議員，是美國第一位獲主要政黨提名成為副總統候選人的印度裔、非裔女性。如果77歲的拜登勝選，將成為年紀最大的就任者，由於年紀關係，被外界認為可能只會執政一屆任期，而賀錦麗則有機會在2024年展開總統競選活動。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！