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祖克柏坦承臉書未移除「白人民兵專頁」是疏失：非裔之死令人痛苦

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▲▼布雷克（Jacob Blake）。（圖／路透社）

▲布雷克（Jacob Blake）走回自己車上途中，遭警方從背部連開多槍。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓30日綜合外電報導

在美國警方朝非裔男子布雷克（Jacob Blake）開槍引發暴力示威之際，臉書執行長祖克柏表示，臉書犯下錯誤，並未移除一個呼籲平民武裝進入威斯康辛州基諾沙市的社團頁面。

布雷克遭警方從背後槍傷，引爆威斯康辛州基諾沙市連日抗爭，與此同時有白人自組「民兵」式巡守隊保護商家，一名儼然巡守隊成員的17歲少年黎頓豪斯（Kyle Rittenhouse）朝示威者開槍，依殺人罪被捕。

祖克柏（Mark Zuckerberg）於28日在臉書（Facebook）發布的影片中表示，一個名為基諾沙衛隊（Kenosha Guard）的社團頁面違反臉書的政策，且已經被一大堆人標記。

臉書近幾週採用了新的規則，將移除或限制張貼威脅公共安全的社團頁面。在黎頓豪斯被控於25日的示威活動中槍殺2人，並傷了第3名參與抗議的民眾後，臉書已於26日移除基諾沙衛隊的社團頁面。

祖克柏說：「這很大程度是作業疏失。最初負責過濾客訴的承包商以及檢查人員，基本上沒有挑出這些內容。」

I spoke to Facebook employees at our weekly company Q&A about what’s happening in Kenosha and wanted to share.

Mark Zuckerberg 發佈於 2020年8月28日 星期五

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