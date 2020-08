快訊／「安倍是我最好麻吉！」川普熱線溫情叮嚀：要好好養病喔

▲川普和安倍打高爾夫球。(圖/路透社)



記者王佩翊/編譯

日本首相安倍晉三與美國總統川普於日本時間31日上午進行熱線, 時長約30分鐘。安倍晉三在熱線中親口向川普表明,因宿疾復發必須請辭首相一職。川普則在電話中表示,雖然對於安倍卸任一事感到很惋惜,但也希望安倍能好好養病。另外,兩人也提及將持續保持美日同盟的緊密合作,並針對新冠肺炎疫情的相關應對措施交換意見。

根據《時事通信社》報導,安倍晉三31日上午與川普進行為時30分鐘的熱線會議。在熱線中,安倍晉三親口向川普說明,因舊疾復發被迫請辭的過程,也請川普在未來接任首相上任後,持續保持兩國緊密的合作關係。而這也是安倍宣布請辭後,首度與他國領導人進行熱線會議。

川普深表惋惜地向安倍表示,「安倍首相您是我最好的朋友,因此當我得知您將請辭時,著實感到非常寂寞。希望您能好好養病,恢復健康。」

Just had a wonderful conversation with my friend, Prime Minister @AbeShinzo of Japan, who will be leaving office soon. Shinzo will soon be recognized as the greatest Prime Minister in the history of Japan, whose relationship with the USA is the best it has ever been. Special man!