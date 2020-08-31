快訊／「安倍是我最好麻吉！」川普熱線溫情叮嚀：要好好養病喔

▲川普和安倍打高爾夫球。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三與美國總統川普於日本時間31日上午進行熱線， 時長約30分鐘。安倍晉三在熱線中親口向川普表明，因宿疾復發必須請辭首相一職。川普則在電話中表示，雖然對於安倍卸任一事感到很惋惜，但也希望安倍能好好養病。另外，兩人也提及將持續保持美日同盟的緊密合作，並針對新冠肺炎疫情的相關應對措施交換意見。

根據《時事通信社》報導，安倍晉三31日上午與川普進行為時30分鐘的熱線會議。在熱線中，安倍晉三親口向川普說明，因舊疾復發被迫請辭的過程，也請川普在未來接任首相上任後，持續保持兩國緊密的合作關係。而這也是安倍宣布請辭後，首度與他國領導人進行熱線會議。

川普深表惋惜地向安倍表示，「安倍首相您是我最好的朋友，因此當我得知您將請辭時，著實感到非常寂寞。希望您能好好養病，恢復健康。」