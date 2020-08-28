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4天前才破「在任最久」紀錄！安倍從政38年「2度請辭首相」皆因健康惡化

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▲▼安倍晉三有意請辭，自民黨將儘速選出新任總裁。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相安倍晉三28日傳出因健康惡化，計畫請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

日本首相安倍晉三連續執政近8年，24日成為史上在位最久的首相，未料今（28）日就傳出將因健康因素辭職。安倍任內推出「安倍經濟學」（Abenomics），改變安保政策，挺過311地震，力圖修憲，但也數度陷入醜聞。事實上，他在2006年首度就任首相，但執政僅366天，也因健康欠佳，倉促請辭。

安倍2006年上台，成為日本在二戰後最年輕的首相，卻未能達成許多標誌性目標，例如修訂由戰後美國制定的《和平憲法》，明文列入自衛隊編制，也未能解決日俄主權爭議島嶼問題。此外，他僅執政1年多，就因潰爛性結腸炎辭職，不僅遭外界批評「不負責任」，也被認為在政治生涯中留下汙點。

▲▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲現年65歲的安倍任內推動「安倍經濟學」，監督國家從天災中重建，也積極拓展外交。（圖／路透）

安倍2012年年底展開第二次任期，監督日本從毀滅性的地震、海嘯與核災中復原，以「安倍經濟學」推動景氣復甦，2015年推動極具爭議的「安保法」實踐「集體自衛權」，雖然經歷裙帶關係醜聞，仍在多次選舉中獲勝。此外，他提出「俯瞰地球儀外交」，以日美同盟為主軸，同時與中俄等國展開雙邊外交，積極出訪，也與美國總統川普建立良好關係。

安倍的政治權力於2017年達到高峰，他所領導的自民黨獲得壓倒性勝利，與盟友一共在國會裡占有2/3席次，已經達到修憲所需的絕對多數席次。但是，由於大眾的反對與質疑聲浪仍高，此政策至今尚未被付諸行動。

▲▼ 安倍晉三 。（圖／路透）

▲安倍晉三24日成為日本史上在位最久的首相，但內閣支持率也跌到新低 。（圖／路透）

安倍政府邁入任期最後一年，內閣支持率卻跌到上任以來最低的34％，消費稅提高至10％、防疫不力重挫經濟、通過極具爭議的《機密保密法》、《共謀罪》等法案，都成為輿論批評目標。

日本各地爆發新一波感染之既，安倍大幅減少公開露面，甚至被捕捉一周內兩度直奔醫院的畫面，不僅媒體瘋狂臆測其健康狀況，民眾的信心也大大動搖，如今果真爆出請辭消息。

65歲的安倍證實，請辭原因為潰爛性結腸炎復發，且有惡化風險。另外，由於2007年突然請辭時，曾經造成國民困擾，所以這次在確定接任人選之前不會臨時卸任，也不會安排代理首相，將持續執行公務。

►安倍晉三辭意已決！日媒直擊黨高層昨晚緊急「密會」...討論未來局勢

►影／NHK爆料：怕「健康因素惡化」　安倍晉三辭職意圖明確！

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