外媒爆：英相強生計畫「6個月內辭職」！　染疫後健康問題揮之不去

▲外媒爆料，英國首相強生（Boris Johnson）計畫6個月內辭職。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）今年4月確診新冠肺炎，如今已經康復。但是，其首席顧問卡明斯的岳父維克菲爾德（Humphry Wakefield）透露，強生一直飽受後續健康問題的困擾，預計6個月內，也就是明年年初請辭下台。

根據英國《泰晤士報》，讀者西爾弗曼（Anna Silverman）受訪透露，她上周前往諾森伯蘭（Northumberland）途中與雇主維克菲爾德聊天，對方卻突然談到，強生因為染疫而引發許多健康問題，計畫辭職，「如果你讓一匹受傷的馬兒太早開始重新工作，牠將永遠都無法康復」。

強生一度住進倫敦聖托馬斯醫院（St. Thomas' Hospital）的加護病房長達5天，醫生當時甚至已經做出「最壞打算」，但他幾周以後迅速復原，再度開始工作。

美媒《商業內幕》也報導此消息，並在文中指出，強生出院後的幾個月內屢傳健康狀況欠佳，當局迫切試圖消除民眾疑慮，貼出首相慢跑、做伏地挺身的照片。

據悉，唐寧街內部人士也回應了最新爆料，但稱強生辭職的說法簡直是「胡說八道」。

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