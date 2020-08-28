澳洲學者大讚：蔡總統「強調對等互惠」　與中國發言成對比

▲總統蔡英文27日對澳洲智庫發表演說時，強調台灣和澳洲是互惠的盟友關係。（圖／總統府提供）



文／中央社坎培拉27日綜合外電報導

總統蔡英文今天對澳洲智庫發表演說時，強調台灣和澳洲是互惠的盟友關係。澳洲智庫專家指出，蔡總統的發言與中國駐澳洲公使王晰寧昨天對澳洲發表的言論，形成鮮明對比。

蔡總統在「澳洲戰略政策研究所」（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）舉行的「印太領袖對話」發表演說時表示，台灣和澳洲皆是印太地區重要成員，雙邊基於自由、民主等共享價值的互惠互利關係日益緊密。做為民主盟友，台澳在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間也相互幫助。

澳洲戰略政策研究所高級分析家戴維斯（Malcolm Davis）隨後在推特發文指出，「中國的王晰寧昨天發表演說，言中盡是暗示要求澳洲對中國的願望『戰慄與服從』。台灣蔡英文總統發表的演說，則強調民主的對等雙方間相互尊重、合作和共榮。」

Yesterday, #China's Wang Xining gave a speech that was full of implicit demands that Australia 'tremble and obey' China's wishes. Today, #Taiwan's President @iingwen gives a speech that emphasised mutual respect, cooperation and prosperity as democratic equals. https://t.co/ti9XN4BuJd — Dr. Malcolm Davis (@Dr_M_Davis) August 27, 2020

《澳洲廣播公司新聞網》（ABC News）報導，王晰寧昨天在坎培拉對「全國新聞記者俱樂部」（National Press Club）發言時表示，澳洲未事先知會中國，便呼籲對COVID-19病毒起源展開獨立調查，這麼做「傷害中國人民感情」，也「缺乏最起碼的禮貌和外交」。

王晰寧還強調，過去11年中國一直是澳洲最大的商業夥伴國，也是澳洲最大的留學生和國際旅客來源國。

根據報導，澳洲的華人網友對於王晰寧的發言發表了數百條評論。有網友表示，「中國人民又被代表了……中國人民的感情是感情，世界人民的感情不是感情？病毒讓全世界受到如此大的傷害，難道不影響世界人民的感情嗎？」

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