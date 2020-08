澳洲學者大讚：蔡總統「強調對等互惠」　與中國發言成對比

▲總統蔡英文27日對澳洲智庫發表演說時,強調台灣和澳洲是互惠的盟友關係。(圖/總統府提供)



文/中央社坎培拉27日綜合外電報導

總統蔡英文今天對澳洲智庫發表演說時,強調台灣和澳洲是互惠的盟友關係。澳洲智庫專家指出,蔡總統的發言與中國駐澳洲公使王晰寧昨天對澳洲發表的言論,形成鮮明對比。

蔡總統在「澳洲戰略政策研究所」(Australian Strategic Policy Institute,ASPI)舉行的「印太領袖對話」發表演說時表示,台灣和澳洲皆是印太地區重要成員,雙邊基於自由、民主等共享價值的互惠互利關係日益緊密。做為民主盟友,台澳在2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)疫情期間也相互幫助。

澳洲戰略政策研究所高級分析家戴維斯(Malcolm Davis)隨後在推特發文指出,「中國的王晰寧昨天發表演說,言中盡是暗示要求澳洲對中國的願望『戰慄與服從』。台灣蔡英文總統發表的演說,則強調民主的對等雙方間相互尊重、合作和共榮。」

Yesterday, #China's Wang Xining gave a speech that was full of implicit demands that Australia 'tremble and obey' China's wishes. Today, #Taiwan's President @iingwen gives a speech that emphasised mutual respect, cooperation and prosperity as democratic equals. https://t.co/ti9XN4BuJd