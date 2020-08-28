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白俄羅斯總統要求！　普丁：必要時「派警察進駐」維護安全　

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▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（右）表示，他已經籌組一支警察後備部隊，在必要時刻介入白俄羅斯。右者為白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）已經執政26年，10日宣布贏得將近80％選票，順利拿下6連任，在首都明斯克（Minsk）引發大規模示威。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）說，如果必要的話，他可以派遣警察前往白俄羅斯。

BBC報導，普丁已經組建一支警察後備部隊，在必要時刻介入白俄羅斯。他在官媒電視台上說，盧卡申科「要求我建立一定的後備警力，而我已經這樣做了。我們也同意，除非情勢失控，否則不會使用（警力）」。

普丁強調，兩國擁有深厚的文化、民族、語言聯繫與緊密聯盟關係，莫斯科也因此有義務協助白俄羅斯維護安全。他說，除非「極端分子利用政治口號作為掩飾，跨越特定界線，開始武裝搶劫，縱火燃燒汽車、房屋與銀行，試圖挾持政府大樓等等」，否則該後備警力不會進入白俄羅斯，「但整體來說，情勢現在正在趨向穩定」。

▲▼白俄羅斯20萬人上街要求總統下台。（圖／路透）

▲白俄羅斯,明斯克,示威。（圖／路透）

▲明斯克民眾走上街頭，要求盧卡申科下台。（圖／路透）

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，普丁此舉是利用在白俄羅斯恢復控制的想法，掩蓋違反國際法的敵意，這個計畫必須立刻撤回。

在另一波反對派示威爆發之前，已有至少13名記者被拘留在明斯克市中心。內政部表示，這些人已經被帶到警察局確認身分，但BBC記者羅森伯格（Steve Rosenberg）說，此舉為「試圖干擾事件報導的明顯意圖」。

▲白俄羅斯總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）於16日向支持者發表演說。（圖／路透）

▲盧卡申柯已經執政26年，10日宣布成功取得6連任，引發大規模示威。（圖／路透）

美國與歐盟認為，白俄羅斯本屆大選既不自由也不公平，拒絕承認其結果。歐盟指控，白俄官員操控選舉，讓盧卡申科當選，並且鎮壓反對派運動，正在計畫對於這些人實施制裁。

白俄羅斯知名反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）已經遭到檢察官訊問，她抵達明斯克的調查委員會大樓時，呼籲支持者不要放棄，獲得熱烈掌聲。

2016年的諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）也於26日遭到檢察官訊問，但她拒絕回答記者問題，並稱政府調查委員會的行動完全合法。

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