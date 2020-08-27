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親友見證浪漫婚禮　新郎說完這句「結婚誓詞」下秒天打雷劈！

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▲美國麻州一對夫妻交換結婚誓詞，天空剛好打雷閃電。（圖／翻攝Instagram帳號asawitsky）

▲美國麻州一對夫妻交換結婚誓詞，新郎話音方落，天空就劈下打雷與閃電。（圖／翻攝Instagram帳號asawitsky）

記者吳美依／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州（Massachusetts）於22日發生一起巧合事件，35歲的亞倫（Aaron Sawitsky）與33歲妻子丹妮絲（Denice McClure）在海灣舉行婚禮，未料新郎剛說完一句話，天空突然劈下一道閃電，接著響起轟隆隆的雷聲，把現場賓客全都嚇了一大跳。

亞倫在典禮上說道，「讓我們面對現實吧，2020年不是最好的一年」，沒想到話音方落，好幾道閃電就劃過天空，伴隨著震耳欲聾的雷聲。他把表親捕捉到的珍貴畫面分享到Instagram上，「大自然之母有一種扭曲的幽默感，謝天謝地沒人被（閃電）擊中，而且我們在下雨之前就完成了誓言」！

綜合外媒報導，這一對夫妻原本計畫6月舉辦一場盛大的婚禮，卻因新冠肺炎疫情而延期、縮減規模，好不容易敲定22日在馬里恩（Marion）的禿鷹灣（Buzzards Bay）完成終身大事，竟又突然遇上暴風雨。亞倫受訪時說，「正當我們開始著手準備婚禮時，你就可以聽見遠方傳來的雷聲。丹妮絲在朗誦她的誓言時，我一直看著她的身後。」

這一對夫妻過去一年的確也經歷許多波折，丹妮絲一度失業，幸好如今已找到好工作。2人還經歷一次臨時搬家，四度重新規劃婚禮，但在熬過一切之後變得更加堅強。

亞倫認為，打雷閃電「完美地總結了這一年。任何可能出錯的事情都會出錯」。他也提到，雖然一度天氣不佳，但婚禮最後在晴朗天空與一道彩虹中結束，「我認為這很精準地總結了2020年，『期待意外』……這是展開一段婚姻的好方式」。
 

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