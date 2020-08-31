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南海對峙陷3結局！學者曝「最糟狀況」東協分裂對立　強權即公理

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▲▼美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

中國與美國在南海的爭端日漸升溫，北京不但發射「航母殺手」導彈，美方也派偵查機飛越解放軍演習區。《南華早報》指出，南海接下來的發展大概可分為三個方向，東南亞各國聯合起來與美中抗衡、東南亞各國選邊站，或是中美均分勢力。

南海研究院客座資深學者華倫西亞（Mark J. Valencia）31日在《南華早報》撰文分析，在中美雙方各展武力的狀況下，南海局勢可能會朝三種情況發展。首先是出現「團結的」東南亞國協（ASEAN），在中美之間採取相同的態度與立場，讓兩國因此收斂，開始進行談判，或許中美就有機會同意重申對《海上衝突迴避規範》（Code for Unplanned Encounters at Sea）的承諾，在該地和平共處。

其次是另個極端情況，東協成員國面臨「選邊站」的壓力；尤其若繼續發生中國佔某國便宜，某國再尋求美國幫助，如此一來兩邊爭鋒相對的情況就會更嚴重。除了軍事衝突外，外國石油公司可能必須因此暫停業務，外國漁船隊與國家海事執法機構的衝突會變得更常見。

更糟的是，若走到此發展，東協可能因此分裂，該組織在國際事務中的角色顯得沒有意義，南海將陷入混亂，屆時強權即公理。在這種狀況下，中美兩國將在該地區繼續加強軍事建設，並加大外交戰的力道。

最後一個可能結果是，中國國家主席習近平2013年提出的「新型國際關係」，也就是建立以「合作共贏」為核心的大國關係，在全球局勢中平均分擔責任。只不過當時這個想法被時任美國總統歐巴馬斷然拒絕。

華倫西亞認為，如果美國希望避免與中國在南海發生直接衝突，就必須在某種程度上「遷就」中國的國際利益與願景，思考在每一種問題上該做到何種程度。

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