怕店家省成本「偷換成美豬」！　在台美國人認了：自己都不敢吃

▲美國伊利諾州一處豬舍。（圖／路透）



記者黃可昀／綜合報導

明年即將開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，不少人擔心未來攤販、店家都會改成使用美豬，外食族越來越難把關。在台的美國人畢靜翰也坦言，「我覺得進口這事也沒問題，但是我自己不會吃」，等到美豬開放後，即便店家標榜使用台灣豬，他心裡也會有疑慮，「有的店會不會偷偷地開始用比較便宜的美豬，代替好吃可靠的台灣豬呢？」

畢靜翰在臉書PO文說，他小時候在美國很討厭吃豬肉，「就是討厭那個味道，那個口感，噁心死了」，直到來台灣生活，才發現其實也有好吃的豬肉，「台灣的豬肉的味道與美國的不太一樣！」原來美國農場的飼養與屠宰方式，確實直接影響到豬肉品質，回想過去自己吃了這麼多美豬，忍不住捏把冷汗。

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▲台灣豬比較沒腥味但相對較貴。（圖／嘉義縣政府提供）



他也表示，過去曾在凌晨的台北街頭看到「送死豬的小卡車」，豬隻一字排開吊在鉤子上晃來晃去，血腥畫面讓他不禁起雞皮疙瘩，「就像恐怖片一樣．至少，這樣我就知道是很新鮮的。」

如今政府宣布明年開放美豬進口，畢靜翰認為，他不反對進口美豬，但他自己並不會去吃，往後到小吃店或路邊攤用餐也不太敢點豬肉，他擔心店家有可能為了節省成本，把台灣豬換成低價的美豬，「市場上有選擇是好事吧，可是重點是，如果有人把你的選擇剝奪的話呢？」

網友紛紛留言，「擔心肉鬆，自助餐，還有很多用豬油的糕點」、「住美國之後才知道台灣豬肉好吃這麼多」、「台灣殺豬有先放血，所以豬肉較不會有臭腥味」、「其實不用太擔心，吃得出來」、「相信很多人嘴很刁，一吃就知道，台灣豬真的太好吃了。」