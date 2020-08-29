雲林縣政府輔導農會聘僱合法移工　紓緩季節性缺工正式上工

▲目前由雲林縣農會申請核定引進共30名農業外展移工，目前承接18名印尼籍移工，針對本縣農作物採收期短期季節性缺工，媒合農場主從事農務工作。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六文旦進入採收期，雲林縣政府輔導縣農會並透過雲林縣農會外展農務服務隊「季節性農業人力調度平台」紓解缺工問題，於今（29）日上午首度安排合法聘僱的外展移工加入採收行列，由柚農林萬福親自教導文旦採收、搬運、選果等技巧，讓沒接觸過採收文旦的外展農務工更順利工作。

農業處長魏勝德表示，今日安排6名外展移工到斗六市農會林萬福的柚園。目前由雲林縣農會申請核定引進共30名農業外展移工，目前承接18名印尼籍移工，針對本縣農作物採收期短期季節性缺工，媒合農場主從事農務工作，紓緩季節性缺工問題。農業外展移工因法令限制，目前雲林縣農會農務外展範圍為雲林縣全縣，可針對各鄉鎮季節性缺工調度移工支援。

雲林縣農會總幹事簡明欽指出，農忙採收期具有季節性之特性，文旦採收期相當集中，一到產季，多數柚農為了搶工人，甚至得預約排隊，為了避免農民因人手不足而延後採收，甚至造成果實過熟蒙受損失，縣農會盤點外展農務工工作情況，29日調度6名目前在莿桐鄉、虎尾鎮服務的外展農務工到斗六的柚園當幫手，解決文旦產季缺工的困境。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣季節性缺工問題嚴重，除積極輔導本縣各農民團體申請引進合法農業外展移工，並自2017年辦理農業耕新團及活化團，聘用國內有志從事農務工作的農耕士投入服務，以改善季節性農業缺工的問題，最近並積極媒合農會洽辦雲林監獄之受刑人自主監外作業，期待藉由受刑人投入農務工作以紓緩缺工問題。

▲雲林縣政府輔導縣農會並透過雲林縣農會外展農務服務隊「季節性農業人力調度平台」紓解缺工問題，於今（29）日上午首度安排合法聘僱的外展移工加入採收行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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