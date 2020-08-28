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雲林身心障礙團體秋節產品走秀　「一份禮物、無限感動」

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▲「雲林縣109年度優先採購身心障礙團體秋節產品促銷」宣傳，期藉活動讓大眾有更多的機會能認識弱勢身心障礙者自己製作的產品，增加彼此雙方的互動和認識，也提高商品銷售率。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「雲林縣109年度優先採購身心障礙團體秋節產品促銷」宣傳，盼藉活動讓大眾有更多的機會認識弱勢者自製作的產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於今（28）日舉辦「雲林縣109年度優先採購身心障礙團體秋節產品促銷記者會」。現場由各團體以走秀方式行銷自家產品，還有弱勢團體產品展示，期藉此讓大眾有更多的機會能認識弱勢身心障礙者自己製作的產品，增加彼此雙方的互動和認識，也提高商品銷售率。

雲林縣長張麗善表示，身心障礙者因身體或心理的缺陷，使得有些動作或反應不如一般人快速，因此身心障礙者每推出一項產品都需要經過長時間的訓練和學習，許多看似簡單的動作，他們都必須一而再、再而三的反覆訓練，這些產品都是身心障礙者努力用心的證明，也期盼大家能將愛心化為實際行動表達對身障朋友的支持。

請繼續往下閱讀...

社會處林文志處長表示，「優先採購」是身心障礙者權益保障法中明訂的項目，目的就是希望社會各界能夠給予身障朋友更多的支持與鼓勵。縣府多年來持續使用公務預算及公益彩券盈餘分配款補助來協助這些身心障礙團體，並協助身心障礙朋友們走入人群，達到社會融合的目。

活動現場共計有11個弱勢團體推出了相關的秋節應景產品，除了柚子禮盒、雪花餅禮盒、手工餅乾以外，還有特製手工皂、仙草茶、蛋黃酥、蘭花組盆等，將愛心化為實際行動，來代表著對他們肯定，也是鼓勵他們邁向自立的一大步，一份禮物、無限感動，讓愛永續傳下去，身心障礙朋友們一起感受社會的關懷與溫暖。

民眾如想採購相關產品，歡迎逕與各弱勢團體洽詢或電洽雲林縣政府社會處身心障礙福利科詢問，洽詢電話：05-5523454傅小姐。

▲「雲林縣109年度優先採購身心障礙團體秋節產品促銷」宣傳，期藉活動讓大眾有更多的機會能認識弱勢身心障礙者自己製作的產品，增加彼此雙方的互動和認識，也提高商品銷售率。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善使用振興券購買庇護工場推出的中秋禮盒。（圖／記者蔡佩旻攝）


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