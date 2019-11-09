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國產第1台「神奇波浪無影手」效率強　替葉菜農省下7成人力

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▲▼ 桃園農業改良場研發「電動葉菜散裝收穫機」。（圖／桃園農業改良場提供）

▲ 桃園農業改良場研發「電動葉菜散裝收穫機」。（圖／桃園農業改良場提供）

記者許展溢／台北報導

農業長期缺工，為讓農民省時、省工，同時減少環境汙染，桃園農業改良場歷經3年研發出1台「神奇波浪無形手」，讓葉菜農們節省採收效率， 以每0.1公頃人工4000元計算，機械採收2700元，機械採收可較人工節省55-60 %。

這台神奇波浪無形手是遙控型的「電動葉菜散裝收穫機」，桃園農改場作物環境課副研究員邱銀珍說，收穫機是創新設計，菜農們暱稱的「神奇波浪無影手」外觀波浪型為膠布夾，採收葉菜完整率高達95%，未來將讓每逢盛產期需大量人工採收，但卻往往因僱工不易而收獲不及的菜農們大大紓解缺工壓力。

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▲▼ 桃園農業改良場研發「電動葉菜散裝收穫機」。（圖／桃園農業改良場提供）

▲▼ 桃園農改場表示，收穫機可節省近7成人力，每分地採用機械可節省66.6%時間。（圖／桃園農業改良場提供）

▲▼ 桃園農業改良場研發「電動葉菜散裝收穫機」。（圖／桃園農業改良場提供）

桃園農改場表示，目前國內設施溫網室約有9500公頃，其中葉菜類的種植約有1000公頃，盛產期往往人力吃緊。105年5月起開始積極研發，推出國產第1台電動葉菜散裝收穫機，並改良新增無線遙控功能，協助葉菜收獲，可節省近7成人力，每分地採用機械可節省66.6%時間。

桃園農改場說明，電動葉菜散裝收穫機適用在團膳葉菜收穫，採收效率是人工的3至6倍，採收作業成本，以每0.1公頃人工4000元計算，機械採收2700元，機械採收可較人工節省55-60 %。而該機除了解決農業缺工、溫網室葉菜散裝收穫一直完全依賴人工的困境，也改善過去使用汽油引擎，廢排氣對採收人員身體健康的不利影響。

▲▼ 桃園農業改良場研發「電動葉菜散裝收穫機」。（圖／桃園農業改良場提供）

▲ 收穫機採收過程可以讓蔬菜不落地。（圖／桃園農業改良場提供）

桃園農改場指出，收穫機跳脫傳統採用鐵製鏈條設計的一大突破，讓葉菜經由柔軟膠布夾持，將割取後嬌嫩葉菜夾持後送直接入塑膠籃，採收過程「蔬菜不落地」，同時節省清洗上的用水支出。目前尚未量產銷售，預計未來售價1台約40萬，以耕作5公頃1年，種菜6個月計算，大約1年時間就能回本。

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