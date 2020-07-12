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瘋瘋兄弟想靠種田賺大錢花天酒地！背後藏「超暖原因」：把人放在第一位

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▲▼台農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

▲陳哲儒（左）、宋國亨（右）兩人透過搞笑方式呈現出台灣農業真實一面。（圖／陳哲儒提供）

記者許展溢／台北報導

現代人生活脫離不了苦悶，「臺農兄弟」用外人看來瘋瘋的態度面對日常，台北長大的他們，到沒去過的雲林租地種田，但連木炭生火都不會，還因此大過敏，過程喊好累，只想偷懶，靠種田賺大錢、花天酒地，真性情又搞笑背後，藏超暖初衷，以城市人角度體悟農民的日子，呈現台灣農業真正面貌。

陳哲儒中文系出身，嚴肅，自認沒耐心，之前是大學流浪教師，長期關心流浪教師權益。宋國亨出國學英文，天性樂觀，曾在計程車公司研究大數據。他們接受《ETtoday新聞雲》訪問，性格不同兩人14年前打工認識，2年前成拍檔創業開工作室，接下一場場行銷活動。去年經手推廣雲林農產品案子，而他們連雲林都沒去過，兩人齊聲說，第一次知道雲林有這麼多東西，可是似乎很多人都把雲林當成隱形縣市，知道在哪裡，又不知道那裡是什麼。

請繼續往下閱讀...

▲▼台農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

▲▼兩個台北人從沒到過雲林，卻嘗試在當地租地種玉米。（圖／陳哲儒提供）

▲▼臺農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

宋國亨談起雲林第一印象，像國外「很開闊、綠綠的」，「沒年輕人、有很多老人」，找資料發現，雲林是佔台灣很大比例的農業縣市，驚訝平常大家吃的東西都來自雲林長輩種的，很不可思議。當地接觸到最年輕的是45歲左右，其他大多是7、80幾歲，到市區認識在地的大學生說，畢業後要到外縣市工作。他們說，這裡的人事物都很好，可惜的是，很少人知道。

兩人思考台灣農業困境之一「缺乏勞動力」。宋國亨坦言，以前認為菜價一直漲，農夫賺很大，實際做，了解有時是被污名化，決定把過程紀錄給大家看。而想得總是簡單，實際做問題一堆，當地對兩個城市來的人，有很大防備心，過程阻礙不停，人生地不熟，跑農會、找田地，後來透過地方發展協會，在雲林三塊厝租1.2分地。原本要種稻米，以為所有東西都有SOP，實際發現很多東西不可預測，經地方長輩提醒，每天都要巡田，有問題馬上得處理，才改種玉米。

他們平常工作在台北，每週抽空2、3天南下看看，從整地、播種，最後施肥等，幸運的他們有多位長輩熱心給意見，免費出借農機具，他們笑說有時真的來不及，人在台北，真的就只想偷懶，最後都是當地人幫忙，陳哲儒還因怕蟲怕髒，下田後全身起疹子。

▲▼台農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

▲臺農兄弟表示，接下來目標是到各縣市體驗各種農業。（圖／陳哲儒提供）

▲▼台農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

「只有自己做才知道」，3個月後收成1千多支玉米，只賺2000元，他們說起初衷只是想讓雲林的農業被看到，城市人實際做農民的事情，看的角度會更客觀，對都市人來說可能很好賺，又以為農民拿了政府很多補助，但沒經驗，不會知道真正拿到補助的是誰，很多事情大家都看不到。尤其台灣農業長期缺工，還有很多政策都該被拿出來討論對與錯。

原本說笑的陳哲儒、宋國亨心情一沉提到，該思考的還有，公糧應提升品質、效率，不應只是為了被收購而種。還有一直喊外銷，但真的有銷出去？最重要的是「消費者心態」，很多人願意花多一點的錢買進口水果，也不願意拿出這些錢挺台灣農產品，久了，農民無法全心全意用健康方式種出好的。

▲▼臺農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

▲▼臺農兄弟感觸最深的是，鄉下人把人擺在第一位，但都市人卻把其他東西擺在最前面。（圖／陳哲儒提供）

▲▼臺農兄弟。（圖／陳哲儒提供）

陳哲儒體會最深刻的是，了解到老人家種田是憑記憶和傳統方式，慣行農業有時非他們所願，如引進無人機等多種新技術，但法規上有很多限制。種東西「靠雙手完成」，很有成就感，跟電腦玩遊戲，買一台摩托車不一樣，有了這次經驗，重新思考人生意義，不敢再浪費食物，遇到不同生活，了解不同人想法。

他們看著田裡的阿姨3、40年過著同樣生活，也活得很快樂，不是很有錢，卻充滿自在，於是問他們晚上無聊？得到超肯定的「不會」。「鄉下有鄉下的樂趣，跟都市人不一樣，鄉下的人把人放在第一位，都市人則把其他東西擺在最前面的位置」。對台灣農業有很多想法的兩人都說以後要運用所學，改變一些事情，替社會發聲看不慣的事情，否則沒有做點什麼，實在不太對，期待更多人互相交流，想辦法讓台灣農業被看見真正的問題，有機會逐漸改善，人人都可以是臺農兄弟。

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