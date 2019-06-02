想靠App解決農業缺工...下載數爆不到100人！農委會駁：次數近1萬

▲農委會透過APP解決缺工，卻遭質疑成效不佳。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會建置「農業缺工好幫手」App想要解決長期缺工問題，上線至今1年多，民進黨立委莊瑞雄提到下載人數不超過百人，質疑可用性，認為若沒用是否浪費錢？農委會回應，該系統只是「輔助工具」，主要還是透過人力團找人，且上線至今下載次數已將近1萬。

莊瑞雄日前在立院指出，農委會有些措施很奇怪，以解決農業缺工來看，這當然是很難解，推出好幫手App希望幫忙媒合，但這2個月多來，導入業者2百多家，要找約2千名農業人力，但Android 、iOS 系統下載人數不超過百人。莊瑞雄認為，這到底反映出不好用？還是其他問題？否則農委會想導入這樣的科技沒錯，但可用性要是否要多推廣，不然搞出這樣的一個系統沒人用，是不是浪費錢。

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農委會副主委陳駿季坦言，農委會有很多App，可能自己覺得很棒，但推廣效益沒達到，讓想要用的人不知道有這樣的工具，但除App，也有跟縣市、青年組織連結，需要工的人，其實不會使用此系統，此App主要是給剛進入農業，或跟當地政府組織沒有連結的民眾使用。

▲App共分5大類，包括全職、兼職等。（圖／記者許展溢攝）

《ETtoday新聞雲》 實際下載此App，發現分5大類，包括全職、兼職、學生專區、僑外生和假日農夫，以上目前只有144個職缺。彰化一間農場陳姓老闆受訪表示，已在上面刊登2個多月，都沒人應徵，根本不好用也麻煩，和過去經驗相比，透過農會等單位申請人力媒合，還不用等這麼久。花蓮一間農場主人說，刊登3個多月，也找不到人，認為通常缺工問題，還是藉由地方相關單位媒合比較快。

農委會回應，App開發至目前下載次數將近1萬，由農場填出的需求單有500筆，超過1200個職缺，有800人應徵，若換算成工作天數有7萬5千人日。農委會強調此App只是「輔助工具」，主要缺工還是透過人力團，以去年整年共有91個人力團，服務4200個農場，約27萬人日，由農會、人民團體等相關單位協助，只要農場需要工人，就會調派。