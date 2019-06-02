　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想靠App解決農業缺工...下載數爆不到100人！農委會駁：次數近1萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼農委會主委陳吉仲,小型農機。（圖／農委會提供）

▲農委會透過APP解決缺工，卻遭質疑成效不佳。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

農委會建置「農業缺工好幫手」App想要解決長期缺工問題，上線至今1年多，民進黨立委莊瑞雄提到下載人數不超過百人，質疑可用性，認為若沒用是否浪費錢？農委會回應，該系統只是「輔助工具」，主要還是透過人力團找人，且上線至今下載次數已將近1萬。

莊瑞雄日前在立院指出，農委會有些措施很奇怪，以解決農業缺工來看，這當然是很難解，推出好幫手App希望幫忙媒合，但這2個月多來，導入業者2百多家，要找約2千名農業人力，但Android 、iOS 系統下載人數不超過百人。莊瑞雄認為，這到底反映出不好用？還是其他問題？否則農委會想導入這樣的科技沒錯，但可用性要是否要多推廣，不然搞出這樣的一個系統沒人用，是不是浪費錢。

請繼續往下閱讀...

農委會副主委陳駿季坦言，農委會有很多App，可能自己覺得很棒，但推廣效益沒達到，讓想要用的人不知道有這樣的工具，但除App，也有跟縣市、青年組織連結，需要工的人，其實不會使用此系統，此App主要是給剛進入農業，或跟當地政府組織沒有連結的民眾使用。

▲▼農業缺工好幫手APP。（圖／記者許展溢攝）

▲App共分5大類，包括全職、兼職等。（圖／記者許展溢攝）

《ETtoday新聞雲》 實際下載此App，發現分5大類，包括全職、兼職、學生專區、僑外生和假日農夫，以上目前只有144個職缺。彰化一間農場陳姓老闆受訪表示，已在上面刊登2個多月，都沒人應徵，根本不好用也麻煩，和過去經驗相比，透過農會等單位申請人力媒合，還不用等這麼久。花蓮一間農場主人說，刊登3個多月，也找不到人，認為通常缺工問題，還是藉由地方相關單位媒合比較快。

農委會回應，App開發至目前下載次數將近1萬，由農場填出的需求單有500筆，超過1200個職缺，有800人應徵，若換算成工作天數有7萬5千人日。農委會強調此App只是「輔助工具」，主要缺工還是透過人力團，以去年整年共有91個人力團，服務4200個農場，約27萬人日，由農會、人民團體等相關單位協助，只要農場需要工人，就會調派。

ET快訊
峮峮直播「轉身脫白T」鏡頭還在拍！驚見渾圓亮點…網：晃到頭暈
「空話說得非常美好」高雄正妹6/1上凱道挺韓　露餡是柯粉網笑
謝霆鋒妹「孩子生了父不詳！」　神隱1年曝大手牽小手甜蜜閃照

關鍵字：農業缺工,好幫手,App,莊瑞雄,陳駿季,農場,工人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

「叫男友割包皮很過分傷自尊？」　網認真回反問：要妳隆乳呢…她回應了

想靠App解決農業缺工...下載數爆不到100人！農委會駁：次數近1萬

5000輛oBike退出台北市！交通局：剩下200多輛3日一天清完

餅乾藏櫃子...騙小孩沒零食！兒女「露詭笑神戳破」爸毛翻：不當警犬可惜

林佳龍：2021年是「自行車旅遊年」　4年計畫16億元預算

防「汞」進入人體！水銀血壓計、溫度計等...明年底禁止生產

快訊／熱爆了！台北飆36.6°C創測站今年最高溫　5縣市「高溫黃燈」警戒

普悠瑪事故日商拒償！　林佳龍：會依法律途徑訴訟

影／處女座老爸洗菜！女兒po「青菜排隊畫面」...萬人讚翻：太療癒了

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

實測限定100卡！食物能夾多少？ 豆皮熱量嚇人...她驚：難怪瘦不了

籌畫6個月！他火山口前跪地求婚 女友驚喜捧臉激吻：不是做夢吧...

無死角上色！療癒「水轉印」技術 放水裡輕輕一轉...印出絕美花瓣

陳小春曝Jasper近況！　坦言「我沒辦法接受他再出來」

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

「叫男友割包皮很過分傷自尊？」　網認真回反問：要妳隆乳呢…她回應了

想靠App解決農業缺工...下載數爆不到100人！農委會駁：次數近1萬

5000輛oBike退出台北市！交通局：剩下200多輛3日一天清完

餅乾藏櫃子...騙小孩沒零食！兒女「露詭笑神戳破」爸毛翻：不當警犬可惜

林佳龍：2021年是「自行車旅遊年」　4年計畫16億元預算

防「汞」進入人體！水銀血壓計、溫度計等...明年底禁止生產

快訊／熱爆了！台北飆36.6°C創測站今年最高溫　5縣市「高溫黃燈」警戒

普悠瑪事故日商拒償！　林佳龍：會依法律途徑訴訟

影／處女座老爸洗菜！女兒po「青菜排隊畫面」...萬人讚翻：太療癒了

快訊／午後強對流來襲！　全台12縣市發「大雨特報」警戒

新加坡8顆蝦餃成本15萬！　1個月即可養出滿滿「實驗室蝦」

罹癌女懷疑超商賣地溝油　「20名幼稚園童」前割喉員工3歲女兒！

看到滿滿國旗海「假不了」　北漂正妹挺韓大讚：這個民調最真實

NBA冠軍戰／無懼媒體「嗜血」　范弗利特回穩慶幸有清醒腦袋

「暴力傾向＋遊戲廢宅＋啃老族」　日本前官員大義滅親「持刀殺44歲兒」

日職／歐力士換左投也擋不住　王柏融單場連4打席敲安

爆3年只陪女兒37天！楊冪離婚「看到1張紙」秒變臉　內容媽媽超有感

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

歐冠／熱刺奇幻結束　孫興慜未進球躺地掩面、莫拉爆哭

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

生活熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

7縣市大雨！鋒面下周日接近全台..

處女座老爸洗菜！萬人大讚療癒

好市多買iPad mini 5..

女同事傳睡衣照　男見豪球秒石化

台北–萬華「地下神秘車站」曝光..

大雨彈再襲2天！大台北狂飆34..

台灣海域拍到外國船　能領獎金了

樂桃、香草聯合促銷「單程688..

愛神指定好腦公！這3星座「可以..

更多熱門

相關新聞

行動支付繳電費超方便　台灣Pay嘛ㄟ通

台電去（2018）年首度開放支付平台繳納電費，迄今行動支付繳納電費用戶已突破20萬戶，台電5月底再新增「台灣Pay」行動支付，只要掃一下電費單QR Code，即可輕鬆繳費，目前共計有9大行動支付平台，並支援12家銀行金融卡繳費。

Gmail機密模式下月擴及至G Suite用戶

花蓮推無現金服務　臨櫃繳規費免付現金

玩具解剖展贈票

鼠寶玩Snapchat「直接崩壞成新物種」

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凱道湧破40萬人？議員一句話打臉

凱道4大集結！韓粉、倒扁空拍真相

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

台北雙載長髮妹亮點！他驚：親眼見到江湖傳說

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣死

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下體狂流血

世界最危險職業！每7天有1人身亡

新婚3個月突墜亡！警偵破驚：全是丈夫設計

男大生烏龍騎錯車　吃上竊盜官司

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友爸心碎

迪麗熱巴撕掉上衣！露出黑Bra辣翻

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老闆娘

拔隱眼像驚悚片！她「眼球險被吸出」

更多

最夯影音

更多

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面